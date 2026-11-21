Autoridades mexicanos aprehenden a Fausto Isidro Meza-Flores, líder de una organización criminal con recompensa de 5 millones de dólares del Departamento de Estado.

Las autoridades mexicanas confirmaron la detención de Fausto Isidro Meza-Flores, conocido popularmente como " El Chapo Isidro", durante un incidente violento en el municipio de Tlalnepantla. Este operativo culminó la persecución de uno de los narcotraficantes más buscados internacionalmente, cuya captura puso fin a una larga travesía en la clandestinidad que involucraba a múltiples agencias de seguridad.

Detalles de la Aprensión en Periférico

La captura se registró como consecuencia de un intento de asalto fallido contra un transportista en la zona del Periférico Norte. Durante la confrontación, el titular principal de la operación falleció, lo que permitió a las fuerzas del orden identificar y asegurar a Meza-Flores. Este evento marks a significant shift en la búsqueda de líderes criminales con perfil alto en la región del Valle de México.

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Recompensa del Departamento de Estado

La captura de Fausto Isidro Meza-Flores también puso fin a la búsqueda de uno de los fugitivos por los que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares. El Departamento de Estado estadounidense, a través de su Programa de Recompensas contra Narcóticos, ofrecía desde septiembre de 2017 esta cantidad a cambio de información que condujera directamente a su arresto y condena. La recompensa no comenzó cuando fue incorporado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sino años antes.

Historial de Persecución Internacional

El 4 de febrero de 2025, el FBI incorporó a Fausto Isidro Meza-Flores a su lista de los 10 fugitivos más buscados. De acuerdo con la ficha oficial de las autoridades estadounidenses, Meza-Flores era señalado como presunto líder de la organización criminal Meza-Flores, identificada como una estructura de tráfico de drogas con base en Sinaloa y considerada fuertemente armada. Estados Unidos lo relacionaba con presuntas actividades de posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, además de producción, transporte y distribución de drogas en distintas zonas de ese país.

Acusaciones Federales y Peligrosidad

La ficha también indicaba que era considerado armado y peligroso, así como con riesgo de fuga internacional. Según el documento del FBI, Meza-Flores fue acusado inicialmente el 2 de mayo de 2012 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, una acusación federal sustitutiva lo señaló por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y portación de armas de fuego, entre ellos conspiración para distribuir drogas y delitos vinculados con armas.

Impacto en la Lucha contra el Crimen

Esta detención representa un golpe significativo para las operaciones de la estructura criminal Meza-Flores en Sinaloa y su conexión con mercados internacionales. La colaboración entre las autoridades mexicanas y las agencias federales estadounidenses, evidenciada por la recompensa vigente desde 2017, demuestra la prioridad global en la desarticulación de redes de narcotráfico sofisticadas. Se espera que este suceso disuada a otros operadores y facilite la recuperación de activos vinculados a estas actividades ilícitas en el futuro próximo.