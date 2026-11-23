Autoridades mexicanas detienen a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, tras un operativo militar en Sinaloa. Se incautan armas pesadas y se revierte violencia en la región.

Las autoridades federales de México confirmaron la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, quien es identificado como uno de los principales líderes de la facción delictiva que lleva su mismo sobrenombre. Este operativo de alta complejidad se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado El Platanito, ubicado dentro del municipio de Sinaloa de Leyva, culminando con la captura de ocho presuntos integrantes de esta banda armada.

Mecanismo del operativo militar en Sinaloa

La operación fue ejecutada por personal especializado de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en estrecha coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército que habían sido comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Los agentes lograron localizar a los objetivos mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y se aproximaron al inmueble donde se encontraban los sospechosos por distintas vías terrestres para garantizar el éxito de la intervención.

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Como parte de la estrategia táctica, se estableció un cerco perimetral exhaustivo con el objetivo preciso de impedir posibles fugas de los detenidos. El personal militar abordó la situación utilizando armas de fuego pesadas, incluyendo una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre, una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros, seis armas largas adicionales y cuatro armas cortas, junto con drogas, cargadores y municiones de diferentes calibres que fueron aseguradas en el lugar.

Posiciones de las autoridades y antecedentes del líder

La Defensa informó que los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. Se indicó que arribaron a la capital a las 05:20 horas del sábado, siendo recibidos por funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para proceder con los trámites legales correspondientes.

Fausto Isidro Meza Flores contaba con una orden de aprehensión vigente en México por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, el gobierno estadounidense lo había incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, ofreciendo recompensas por información que permitiera localizarlo. En Estados Unidos, fiscalías federales lo acusaron en dos tribunales diferentes por cargos graves derivados de sus actividades criminales.

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia le imputó cargos por narcotráfico y por el uso y portación deliberada de ametralladoras y artefactos destructivos entre 2005 y 2019. Asimismo, un gran jurado de la Corte del Distrito Sur de California formalizó en abril de 2019 acusaciones por distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero, confirmando su rol central en redes criminales transnacionales.

Impacto real y recuperación de la normalidad

Este acontecimiento ocurre en el contexto de la violencia registrada el pasado 20 de noviembre, momento en el que integrantes de un presunto grupo delictivo, identificado como la facción de El Chapo Isidro, participaron en bloqueos carreteros, incendiaron vehículos y negocios en distintos puntos de Sinaloa. Las afectaciones se reportaron específicamente en Guasave, Ahome, Salvador Alvarado y Navolato, generando un impacto significativo en la vida civil.

Los enfrentamientos armados involucraron helicópteros artillados y civiles que se desplazaban en vehículos con blindaje artesanal, dejando cuatro militares y siete presuntos agresores muertos. La situación de inseguridad obligó a suspender el partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico, cuando se disputaba la tercera entrada, evidenciando la interrupción de actividades deportivas.

Las autoridades reportaron que dos de los vehículos utilizados por los delincuentes contaban con blindaje artesanal y uno tenía una torreta para el emplazamiento de ametralladoras, lo que denotaba un alto nivel de preparación militar. La captura de Meza Flores y su séquito representa un paso decisivo para liberar las vías de comunicación y restablecer la calma en las regiones afectadas por estos actos de violencia organizada.