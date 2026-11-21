Autoridades apprehenden a Fausto Isidro 'N' en Guasave tras operación conjunta con EE.UU., enfrentando resistencia armada y bloqueos criminales en la región.

Las fuerzas de seguridad mexicanas apprehendieron a Fausto Isidro 'N', un miembro destacado de la organización criminal Nueva Familia Michoacana, durante una operación de alto perfil en la ciudad de Guasave, Sinaloa. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 19:50 horas del viernes 20 de noviembre mediante el despliegue coordinado de elementos especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Esta acción directa responde a órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional y a una orden de extradición emitida por las autoridades federales de Estados Unidos.

Mecanismo Operativo y Fases de la Captura

La dependencia de Defensa reveló que la operación estratégica se estructuró en tres fases diferenciadas para asegurar el éxito del operativo sin comprometer la integridad de las unidades de asalto. Para localizar con precisión al objetivo prioritario, los agentes de inteligencia emplearon diversos ingenios tecnológicos que permitieron rastrear su ubicación exacta dentro de la zona urbana de Guasave. La coordinación entre inteligencia militar y fuerzas de élite fue el eje central de esta maniobra compleja.

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Una vez establecida la posición, las fuerzas especiales de la Guardia Nacional, conocidas como Lobos, y del Ejército, identificadas como Murciélagos, se aproximaron con sigilo y sorpresa mediante diferentes vías de acceso terrestre. Este movimiento táctico buscaba rodear el perímetro de la vivienda objetivo sin alertar a los integrantes del grupo criminal. La estrategia de cercamiento fue fundamental para aislar al objetivo antes de ejecutar la entrada oficial al inmueble.

Resistencia Armada y Actores Involucrados

Fausto Isidro 'N', conocido en los círculos criminales de Estados Unidos como el líder del grupo Meza-Flores y en México como cabecilla del Cártel de Guasave, enfrentó una resistencia violenta durante la captura. Cuando las fuerzas de seguridad iniciaron la entrada, los ocupantes de la vivienda abrieron fuego y lanzaron explosivos contra los agentes. A pesar de la agresión armada, la unidad de captura avanzó con determinación para neutralizar la amenaza y asegurar a los tres detenidos involucrados en la operación.

El operativo contó con el respaldo de organismos de inteligencia tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de agencias estadounidenses, aunque la ejecución física de la detención fue realizada exclusivamente por militares mexicanos. Tras confirmar la identidad de los capturados en el lugar, se estableció un dispositivo de seguridad interna y externa en las inmediaciones. Este cordón sanitario fue crucial para evitar cualquier intento de fuga o la llegada de refuerzos desde otras posiciones del clan criminal en la zona.

Consecuencias Locales y Traslado a la CDMX

Tras la confirmación de identidad, los detenidos fueron evacuados inmediatamente desde Sinaloa hacia la Ciudad de México. El transporte se realizó a bordo de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, garantizando la seguridad del tránsito interregional y poniendo a los capturados a disposición de las autoridades competentes. En un video difundido por la Defensa en redes sociales, se documenta el momento exacto en que Fausto Isidro 'N' es esposado y subido a una unidad del Ejército, mostrando el control total de la situación por parte de las fuerzas de seguridad.

La detención generó una respuesta inmediata de represalia por parte de la organización criminal. Inmediatamente después del arresto, se registraron bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Para mitigar el caos y proteger a la ciudadanía, las autoridades implementaron un operativo conjunto con el gobierno local que restauró gradualmente el tránsito y dispersó los puntos de conflicto, asegurando la normalidad en las vías principales de la región.