La FGR y la SSOPC arrestaron a Jonathan Alexis Ramírez García, alias 'La Rana', presunto líder de una célula del CJNG en Ocotlán, Jalisco. La operación incluyó allanamientos y aseguramientos significativos.

Las autoridades federales han confirmado la detención de Jonathan Alexis Ramírez García, conocido bajo el alias 'La Rana', quien opera como un presunto líder dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Esta captura de alto perfil se ejecutó en el municipio de Ocotlán, una zona de Jalisco que ha sido escenario de intensa violencia y enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y miembros de esta organización delictiva en las últimas dos semanas.

Detalles de la Operación y Aseguramientos

La intervención policial y militar fue coordinada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). Durante el operativo, los agentes intervinieron tres propiedades vinculadas al sospechoso, donde realizaron una serie de incautaciones significativas que demuestran la capacidad operativa del grupo.

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Entre los bienes asegurados se encontraron seis vehículos, un dron, dos armas de fuego y una caja de cartuchos. Además, las fuerzas federales recuperaron una máquina contadora de billetes, diversos dispositivos electrónicos, dinero en efectivo cuyo monto total aún está pendiente de cuantificación y dos prendas que contienen referencias explícitas a un grupo delictivo.

Investigación por Delincuencia Organizada

La captura de Ramírez García es el resultado de una investigación profunda que apunta a posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud y en materia de hidrocarburos. Las autoridades también le atribuyen el acopio y tráfico de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que indica una sofisticación en sus métodos de abastecimiento y logística para mantener su actividad ilegal en la región.

Se estima que la organización que presuntamente encabeza 'La Rana' se dedica a actividades de homicidios y narcomenudeo en el territorio jalisciense y en entidades vecinas. Sin embargo, hasta el momento, las instituciones federales no han revelado el número exacto de homicidios que investigan como parte de las operaciones lideradas por esta célula criminal específica.

Contexto de Violencia en Ocotlán

La detención del presunto líder ocurre apenas quince días después de un enfrentamiento grave en el mismo municipio, donde miembros del CJNG se confrontaron con efectivos del Ejército Mexicano. Aquella batalla dejó un saldo trágico que incluyó la muerte de dos presuntos agresores, un militar herido, una persona civil lesionada y la detención de un hombre de nacionalidad hondureña.

Días antes de la captura actual, específicamente el 16 de noviembre, la FGR ya había informado sobre el aseguramiento de dieciocho automóviles, municiones, equipo táctico y una propiedad en la colonia Riveras de Zula de Ocotlán. Las autoridades indicaron la probable relación de estos bienes con una organización criminal, aunque aún no se ha precisado si existe un vínculo directo con las actividades que se atribuyen a 'La Rana'.

Situación Jurídica y Próximos Pasos

Actualmente, el Ministerio Público Federal mantiene a Jonathan Alexis Ramírez García bajo su disposición legal, mientras integra los elementos probatorios necesarios para determinar su situación jurídica final. Los bienes incautados permanecen bajo custodia oficial como parte de la evidencia para los futuros procedimientos legales que se derivan de esta importante captura en la lucha contra el narcotráfico en México.