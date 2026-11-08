Capturan a R2 en Zapopan por vínculos con CJNG y homicidio de Carlos Manzo

Rafael Álvarez Ayala, alias R2, fue detenido en Zapopan. Las autoridades lo vinculan con el CJNG, extorsiones al aguacate y el crimen del exalcalde Carlos Manzo.

La captura de Rafael Álvarez Ayala, reconocido por las autoridades como el líder de la célula criminal Los Rs dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, marcó un giro significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en Occidente de México. Este presunto operador fue detenido el 14 de agosto en la ciudad de Zapopan, ubicada en el estado de Jalisco. El operativo policial no solo logró su arresto, sino que también dejó a otras 19 personas bajo custodia legal durante un despliegue masivo de fuerzas federales.

Vínculos con el homicidio de Carlos Manzo

El nombre de Rafael Álvarez Ayala surge directamente en las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Su hermano Ramón Álvarez Ayala, alias R1 o El Moncho, fue detenido previamente el 30 de julio y es señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de dicho crimen. Ambos hermanos operan como una célula clave dentro de la estructura del CJNG en la región.

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Delitos y extorsión al sector agrícola

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Omar García Harfuch, identificó a R2 como un generador clave de violencia. A la célula Los Rs se le atribuyen extorsiones masivas, tráfico de drogas y agresiones contra corporaciones de seguridad. El sector del aguacate en Michoacán y Jalisco ha sido particularmente afectado por estas actividades criminales.

Orden de extradición y contexto internacional

Las implicaciones legales de esta captura trascienden las fronteras nacionales. El detenido cuenta con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, lo que indica la gravedad de los delitos bajo la juricción federal norteamericana. Esta situación refleja la cooperación internacional en la persecución de líderes narcocriminales que envían productos ilícitos al mercado estadounidense.

Despliegue operativo y heridos en acción

La detención fue ejecutada principalmente por la Secretaría de Marina, con apoyo logístico y de inteligencia de otras dependencias. El Centro Nacional de Inteligencia jugó un rol fundamental, junto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. El enfrentamiento armado dejó a Rafael Álvarez Ayala y a un elemento naval heridos, requiriendo atención médica inmediata.