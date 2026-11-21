La DEA y México confirman la captura de Isidro 'N', líder del cártel Meza-Flores afiliado a los Beltrán Leyva. Una operación en Guasave busca desmantelar la red de fentanilo.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA) ha anunciado con firmeza la captura de Isidro 'N', conocido también como 'El Chapo Isidro'. Este individuo es identificado como el líder supremo de la organización criminal Meza-Flores, una estructura que mantiene una afiliación directa y operativa con el poderoso cártel de los Beltrán Leyva. La DEA destaca que esta operación marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Desmantelamiento de redes criminales en Sinaloa

La autoridad aduanera y fronteriza de Estados Unidos ha asegurado que esta captura representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas que operan en México. Durante décadas, la organización liderada por Isidro 'N' ha sido señalada como responsable de alimentar el derramamiento de sangre y la inestabilidad social en el territorio mexicano. Esta persistencia en la violencia ha permitido que la estructura continúe traficando drogas mortales, incluyendo el fentanilo, hacia las fronteras de Estados Unidos.

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Coordinación estratégica en Guasave

Las operaciones que resultaron en el arresto se llevaron a cabo en la localidad de Guasave, involucrando una coordinación táctica compleja entre múltiples agencias de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, confirmó oficialmente las detenciones. García Harfuch reconoció públicamente la participación esencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional durante la ejecución de la operación.

Identidad de los detenidos y proceso judicial

Las primeras horas del sábado estuvieron marcadas por la confirmación oficial de la identidad de los tres sujetos detenidos por las autoridades mexicanas. Junto con Isidro 'N', también fueron capturados Germán 'N' y José 'N'. Una vez verificadas sus identidades, los tres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para enfrentar el debido proceso. Hasta el momento, no se han detallado los procedimientos judiciales específicos que enfrentarán los tres detenidos en las cortes mexicanas.

Impacto en la pacificación de la región

Omar García Harfuch ha considerado que estas capturas representan un paso importante para la pacificación de Sinaloa, un estado históricamente afectado por la disputa territorial entre grupos delictivos. El funcionario de seguridad aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen una presencia activa en el estado para proteger a la población local. Esta estrategia busca consolidar el control territorial y reducir la violencia que ha caracterizado a la región en los últimos años.

Compromiso continuo contra el narcotráfico

A través de una publicación en redes sociales, la DEA elogió a las autoridades mexicanas por esta operación, tildándola de decisiva para el combate al narcotráfico. La agencia extranjera reafirmó que el gobierno federal sigue comprometido con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta declaración subraya la importancia de la cooperación bilateral para interceptar sustancias ilegales y proteger la seguridad pública en ambos lados de la frontera.