Capturan un Puma en Tecate tras Cuatro Días de Búsqueda Intensa

Un puma que mantuvo en alerta a las autoridades de Tecate, Baja California, durante cuatro días, fue finalmente capturado el viernes. El felino, que irrumpió en una vivienda y recorrió gran parte del municipio, será entregado a la PROFEPA para su resguardo.

Un puma, que mantuvo en vilo a las autoridades durante cuatro días, fue finalmente capturado la tarde del viernes en Tecate , Baja California . Lo sorprendente del caso es que, a pesar de haber recorrido prácticamente la mitad del municipio, el felino logró pasar desapercibido para la mayoría de la población. La noticia generó una mezcla de alivio y preocupación entre los habitantes, quienes expresaron su inquietud por la presencia de un animal salvaje de tal magnitud en áreas residenciales.

\El incidente comenzó cuando el puma irrumpió en una vivienda ubicada en la Zona Centro de Tecate. Las investigaciones revelaron que el animal había escapado de un predio en la colonia Nido de las Águilas, situado en la periferia de la ciudad. Según testimonios de vecinos, el propietario del felino, cuyo paradero actual se desconoce, había solicitado permiso al dueño del predio para resguardarlo. Sin embargo, el animal escapó el lunes pasado, aparentemente tras ser llamado por los propios moradores del lugar, lo que desencadenó su presencia en las calles y la posterior búsqueda por parte de las autoridades. A pesar de los esfuerzos de bomberos y policías municipales, el puma logró evadir su captura durante varios días, alimentando la incertidumbre y el temor entre los residentes. \El viernes, un nuevo reporte al 911 alertó sobre la presencia del felino en la colonia Alfonso Garzón, lo que activó un nuevo operativo de búsqueda y captura. Inicialmente, dos rescatistas intentaron someter al animal, pero la fuerza y agilidad del puma obligaron a que cinco elementos más se unieran al esfuerzo para controlarlo. Un video, que se difundió rápidamente en las redes sociales, documentó la tensión del operativo, mostrando la dificultad para capturar al animal. Finalmente, un veterinario particular logró sedar al felino, lo que facilitó su traslado. El puma fue llevado en una unidad del Instituto Municipal del Bienestar Animal de Tecate (IMBAT) a una clínica veterinaria en Rancho Tanamá para su evaluación y atención. Las autoridades de Protección Civil informaron que el animal será entregado este sábado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su resguardo y eventual reubicación. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente, pero los vecinos expresaron su preocupación por la facilidad con la que el puma pudo deambular libremente por zonas habitadas del municipio durante varios días, lo que resalta la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y control de animales exóticos en la región





Milenio / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Puma Tecate Captura Animales Salvajes PROFEPA Baja California Rescate Seguridad Ciudadana

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Grupos delictivos paralizaron cuatro campos petroleros en Tamaulipas por 4 añosLa presencia de grupos delictivos en pozos petroleros en Tamaulipas afectó a la empresa Pantera Exploración y Producción, filial de la compañía Jaguar.

Leer más »

Capturan a 5 “Bonitos” en Edomex, son extorsionadores en IztapalapaEl grupo criminal comete extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia

Leer más »

Capturan a 6 integrantes de célula delictiva en Zacatecas, tenían secuestrado a un hombreFuerzas policiacas y militares detuvieron a cinco masculinos y una femenina durante un trabajo de inteligencia en el municipio de Ojocaliente

Leer más »

Capturan a hombre tras agresión armada a efectivos, en Nuevo LeónAutoridades decomisaron un arma de fuego, equipo táctico y presuntas sustancias ilicitas

Leer más »

Encanto y fortaleza: coronan al Grupo de Discapacidad en Cuatro CiénegasEl DIF Municipal celebró la tercera edición de la coronación, reconociendo a Sandra Hernández y José Ángel Ibarra como soberanos

Leer más »

Capturan a presunto generador de violencia en Acámbaro; portaba arma larga, cartuchos y drogaLa aprehensión se llevó a cabo durante un patrullaje de vigilancia realizado en la zona cerril.

Leer más »