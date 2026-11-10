Carambola en Cordoba-Fortin tras intento de asalto a autobus

Tras un intento de asalto en la autopista 150-D en Cordoba-Fortin, una persecucion provocó una carambola con un autobus Plateado y varias camionetas, dejando heridos.

Una violenta carambola se registró en el tramo carretero que conecta Cordoba con Fortín de las Flores, dejando como saldo daños materiales y lesiones en dos personas. El incidente ocurrió durante la noche del lunes, como consecuencia directa de una persecución vehicular iniciada por individuos armados que intentaron asaltar a los conductores de vehículos que circulaban por la autopista 150-D.

Desarrollo del intento de asalto

La secuencia de eventos comenzó cuando el conductor de un vehículo particular reportó a través de los números de emergencia un intento de asalto. Según los relatos, hombres armados, los cuales se desplazaban a bordo de una camioneta blanca, intentaron detener al conductor para cometer un delito. Al no lograr su objetivo con este primer objetivo, los delincuentes aceleraron su búsqueda de víctimas en la misma vía.

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Minutos después de fallar contra el primer conductor, los sujetos dirigieron su atención hacia los ocupantes de un autobús de la línea Plateados. Para intimidar a los pasajeros y obligar al conductor a detenerse, los asaltantes utilizaron un puntero láser apuntando directamente hacia la cabina, mostraron armas de fuego de manera ostensible y ejecutaron maniobras agresivas para cerrarles el paso y bloquear la circulación.

Persecución y accidente en el Puente de Metlac

La situación escaló rápidamente cuando el conductor del autobús decidió no detenerse ante las amenazas, lo que derivó en una breve pero intensa persecución. Durante esta maniobra de evasión, el vehículo de la línea Plateados impactó contra la camioneta blanca de los delincuentes, así como contra dos vehículos tipo sedán particulares que se encontraban circulando en las inmediaciones.

El lugar exacto del choque fue la altura del Puente de Metlac, una zona de alta circulación donde la colisión múltiple provocó un caos inmediato. Tras el impacto, los delincuentes aprovecharon el momento de confusión y los daños generados para escapar del lugar, dejándose atrás el estigma de los vehículos accidentados y las pruebas materiales del incidente.

Respuesta institucional y estado de los heridos

Varios minutos después de ocurrida la carambola, arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional división Carreteras y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Paralelamente, paramédicos de Capufe atendieron en el lugar a dos masculinos que sufrían contusiones en el cuerpo como resultado directo del choque. Las autoridades realizaron las primeras diligencias para rescatar a los lesionados y despejar la vía.

A pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades competentes para ubicar a los autores materiales, no se logró capturar a ninguno de los delincuentes. Como respuesta inmediata ante la falta de detenciones, se implementó un operativo de seguridad en la zona, aunque hasta el momento no ha arrojado resultados concretos sobre el paradero de los sospechosos o el regreso de los bienes robados.