Cardiología abre nueva sede en Manatí con inversión de 1,3 millones y planes de expansión a San Juan

La práctica cardiovascular invierte 1,3 millones de dólares para inaugurar una oficina en Manatí, liderada por el Dr. Steven García Santiago, y anuncia la futura apertura de una tercera sede en San Juan, consolidando su compromiso con la atención especializada en la región.

La práctica Cardiología ha anunciado la apertura de una nueva oficina en el municipio de Manatí , un paso que refuerza su estrategia de acercar servicios cardiovasculares de alta complejidad a comunidades que históricamente han carecido de acceso a cuidados especializados.

La inversión destinada a este proyecto asciende a 1,3 millones de dólares y forma parte de un plan de expansión que, a mediano plazo, incluye la puesta en marcha de una tercera sede en la capital, San Juan. La decisión de ubicar la nueva instalación en Manatí responde a varios factores, entre los que destacan la creciente demanda de atención cardiológica en la zona metropolitana, el crecimiento sostenido que la organización ha experimentado durante los últimos cinco años y el deseo de consolidarse como la principal referencia de salud cardiovascular en la región.

La oficina será dirigida por el Dr. Steven García Santiago, oriundo de Manatí, quien completó su formación médica en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con una dilatada trayectoria en diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón. Según declaraciones del Dr. García, la presencia de un equipo multidisciplinario y la incorporación de tecnología de punta permitirán ofrecer desde consultas ambulatorias y pruebas de imagen avanzadas hasta procedimientos invasivos con los más altos estándares de seguridad y calidad





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