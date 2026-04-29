Carlos III responde con ingenio a Trump y reafirma la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos

El rey Carlos III del Reino Unido respondió con humor a las declaraciones del presidente Trump sobre la historia europea y reafirmó la importancia de la alianza entre ambos países durante una cena de corresponsales en Washington D.C.

El rey Carlos III del Reino Unido respondió con ingenio a declaraciones previas del presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de corresponsales en Washington D.C.

Trump había afirmado que, de no ser por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán, a lo que Carlos III replicó bromeando que, de no ser por el Reino Unido, Estados Unidos hablaría francés. Esta interacción, cargada de humor diplomático, se produjo en un contexto de reafirmación de la alianza entre ambos países.

El monarca británico también hizo referencia a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, recordando irónicamente que fueron soldados británicos quienes incendiaron el edificio en el pasado. Además, Carlos III aludió a la misión espacial Artemis II y a los planes de Trump para la Luna, sugiriendo una revisión de documentos al respecto.

El rey expresó alivio por la seguridad de Trump y otros funcionarios estadounidenses tras un intento de ataque reciente, destacando la respuesta de las fuerzas de seguridad como un ejemplo del espíritu de 'tierra de los libres y hogar de los valientes'. En su discurso, Carlos III enfatizó la larga historia de reconciliación entre Reino Unido y Estados Unidos, pasando de adversarios a aliados íntimos.

Reconoció que el camino no siempre ha sido directo, pero subrayó la importancia de renovar una alianza que ha sido fundamental para la prosperidad y la seguridad de ambos países. El monarca abordó los desafíos actuales, incluyendo el equilibrio entre los riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías y las amenazas a las normas internacionales que han mantenido el equilibrio de poder durante décadas.

Destacó el papel del liderazgo estadounidense en la reconstrucción de Europa y la defensa de la libertad, especialmente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Carlos III abogó por una mayor cooperación tecnológica y militar para afrontar los retos de un mundo complejo y disputado, y enfatizó la importancia de la paz global.

El rey también hizo referencia a los lazos históricos y culturales entre ambos países, desde las Hébridas Exteriores hasta los campos de golf de las Tierras Altas. Por su parte, Donald Trump afirmó que el rey Carlos III está 'de acuerdo' con su postura sobre Irán, a pesar de que la Corona británica mantiene una posición oficialmente neutral en asuntos políticos.

Trump hizo estas declaraciones mientras elogiaba las campañas militares británicas a lo largo de la historia, mencionando específicamente el Medio Oriente y afirmando haber 'derrotado militarmente' a un adversario, en una clara alusión a Irán. Prometió que Estados Unidos 'jamás' permitirá que Teherán obtenga un arma nuclear. El discurso de Trump ensalzó la relación y la 'amistad' entre ambos países, destacando su lucha conjunta contra el comunismo, el fascismo y la tiranía, y su contribución al avance del conocimiento humano.

Trump concluyó afirmando que la combinación del patriotismo estadounidense y el orgullo británico es una fuerza poderosa





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