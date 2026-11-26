La despedida de Carlos Tevez en La Bombonera reunirá a Leo Messi y posiblemente a Cristiano Ronaldo. Conoce los detalles del evento del 20 de diciembre y las declaraciones del jugador.

El futbolista Carlos Tevez, conocido cariñosamente como el Apache, ha confirmado que Lionel Messi participará en su partido de despedida oficial. Este evento deportivo tendrá lugar el domingo 20 de diciembre en el estadio La Bombonera, sede del club Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina. La participación del astro argentino ya está asegurada oficialmente, lo que ha levantado grandes expectativas en el ámbito del fútbol global.

La invitación oficial a Messi y Riquelme

Carlos Tevez reveló durante una entrevista con el exfutbolista británico Rio Ferdinand que tanto Messi como Juan Román Riquelme estarán presentes en la celebración. Esta información ha sido corroborada por la página oficial del partido, eliminando cualquier duda sobre la asistencia del capitán de la Selección Argentina. Tevez ha expresado su deseo de reunir a las dos grandes estrellas del deporte en un mismo escenario histórico.

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Filtración sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo

A través de una entrevista concedida a TyC Sports, Tevez lanzó una declaración que ha intensificado los rumores sobre la presencia de Cristiano Ronaldo. El jugador admitió que se reirá si tanto Messi como Cristiano pasan a su defensa durante el encuentro, lo que implica una participación activa del portugués. Aunque no hay un anuncio oficial de la FIFA o de las clubes involucrados, estas palabras sugieren que las negociaciones con CR7 están en una etapa muy avanzada.

Antecedentes y expectativas del encuentro

La idea de juntar a estas dos figuras surgió en octubre cuando Tevez declaró a OLGA su intención de buscar personalmente a Cristiano para el evento. Messi ya coincidió con Tevez en la Selección Argentina, mientras que Cristiano jugó junto a él en el Manchester United. Esta conexión histórica hace que la posibilidad de verlos compartir cancha sea un momento épico para una generación entera de aficionados al fútbol.

Participantes y detalles logísticos del evento

Además de los probables goles, el evento incluirá a figuras legendarias como Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal y Rio Ferdinand. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, también conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. Tevez jugó en clubes como Manchester United, Manchester City, West Ham y Juventus, lo que le da una perspectiva única sobre el nivel de los participantes invitados.

El futuro de la unión entre estrellas mundiales

Si Cristiano Ronaldo acepta oficialmente la invitación de Carlos Tevez, se producirá una imagen inédita en la historia del deporte: Messi y Cristiano jugando juntos en La Bombonera. Aunque su presencia no ha sido anunciada oficialmente hasta la fecha, el optimismo generado por las declaraciones del Apache indica que podría concretarse. Este sería el clímax de una iniciativa que busca honrar la carrera de uno de los delanteros más prolíficos de las últimas décadas.