La gestión de Carlos Ulloa en Birmex enfrenta críticas por desabasto mientras su hermano Gerardo Ulloa realiza campaña en Nezahualcóyotl. Un escándalo de nepotismo que involucra a Claudia Sheinbaum y Morena.

La relación entre Carlos Ulloa Pérez y Claudia Sheinbaum, originada durante sus años universitarios, ha derivado en una grave controversia política y ética. Ulloa, quien ha mantenido una estrecha amistad con la familia de la presidenta, fue seleccionado para liderar la empresa farmacéutica pública Birmex. Su nombramiento tuvo como objetivo central resolver la persistente crisis de desabasto de medicamentos en el sistema de salud nacional.

Conflicto de interés nepotista y crisis de Birmex

La cercanía personal de Ulloa con la mandataria se remonta a la época escolar y ha sido determinante en su ascenso al cargo de responsabilidad. Durante el periodo judicial del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Ímaz, Ulloa actuó como uno de los dos confidentes que acompañaron a la figura involucrada a los juzgados. Esta confianza previa facilitó su diseño para tareas delicadas, culminando en su designación al frente del laboratorio farmacéutico gubernamental.

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No obstante, el desempeño de Carlos Ulloa en Birmex está bajo severa escrutinio debido a múltiples fallos operativos. Las auditorías han detectado sobrecostos significativos y pérdidas cuantiosas asociadas a la vencimiento de piezas farmacéuticas. Además, se han anulado licitaciones clave sin que se lograra estabilizar la oferta de insumos médicos, exacerbando la escasez que afecta a la población mexicana.

Explotación política familiar en Nezahualcóyotl

Mientras su hermano Carlos enfrenta las consecuencias de la mala gestión administrativa, Gerardo Ulloa Pérez, diputado federal de Morena, está capitalizando la crisis sanitaria. Gerardo, quien aspira a ser presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en las elecciones de 2027, ha instalado consultorios médicos en su distrito electoral. Estas instalaciones ofrecen servicios de optometría y fisioterapia con el claro propósito de atraer votos.

La estrategia de campaña de Gerardo Ulloa implica la distribución gratuita de medicinas, un acto descrito como una explotación política de la necesidad pública. Para maximizar el impacto visual, utiliza carpas, autobuses y camionetas rotuladas con su nombre y el escudo de la Cámara de Diputados. Esta dinámica crea una contradicción ética donde la solución de la escasez, atribuida al fracaso de Carlos, se convierte en una herramienta electoral para Gerardo.

Ambiente en Palacio Nacional y defensa política

Dentro de los círculos inmediatos de la presidencia, los altos funcionarios y el staff presidencial muestran signos de ansiedad constante. Antes de las audiencias diarias, bromean sobre el estado de ánimo de Claudia Sheinbaum, anticipando quién recibirá las reproches más severos. Los testimonios internos describen a la presidenta como autoritaria, propensa a gritos y manotazos, y con un nivel elevado de desconfianza hacia su entorno.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, existe una percepción generalizada de impunidad dentro del partido Morena. Se sostiene que los estándares éticos se han diluido significativamente, y que la protección política llega desde los niveles más altos. Esta dinámica de encubrimiento garantiza que, ante el crecimiento de cualquier escándalo, los involucrados cuenten con el respaldo incondicional, incluso en las conferencias matutinas oficiales.