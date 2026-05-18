Carmen Navas busca justicia por muerte de su hijo en custodia del Estado

Carmen Navas, madre de Víctor Quero Navas, buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades. Finalmente, el 7 de mayo, mediante un comunicado, informó el deceso de Quero se produjo el 24 de julio. Alex Saab llegó a Miami tras ser deportado por Venezuela; autoridades citan delitos en Estados Unidos. Víctor Quero falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado. Carmen Navas realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas, donde había enterrado a su hijo nueve meses atrás.

Carmen Navas , de 81 años, buscó a su familiar por más de un año, desde su arresto en enero de 2025 . Finalmente, el 7 de mayo, mediante un comunicado, informó el deceso de Quero se produjo el 24 de julio.

Alex Saab llegó a Miami tras ser deportado por Venezuela; autoridades citan delitos en Estados Unidos. Víctor Quero falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado. Carmen Navas realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas, donde había enterrado a su hijo nueve meses atrás.

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