Carrera contrarreloj en Laos: rescatados 5 mineros atrapados en cueva, dos aún desaparecidos

Un grupo de siete mineros quedó atrapado en una cueva en Laos tras una inundación. Cinco fueron hallados con vida después de siete días de intensa búsqueda, mientras dos continúan desaparecidos. Equipos de rescate internacionales trabajan en condiciones extremas para extraerlos.

En una carrera contra el tiempo, equipos de rescate en Laos lograron localizar a cinco de siete mineros que habían quedado atrapados en una cueva inundada desde el 20 de mayo.

Los pobladores ingresaron al sistema de cavernas en la provincia de Xaysomboun, al noreste de Vientián, con la intención de buscar oro, pero fuertes lluvias provocaron una repentina inundación y un deslizamiento de tierra que obstruyó la salida. Durante días, las autoridades locales y habitantes intentaron evacuar el agua con bombas, pero el acceso era difícil debido a la topografía y las constantes precipitaciones.

La cueva se adentra profundamente bajo tierra, con múltiples niveles y pasadizos estrechos, lo que complicó las labores de búsqueda. Equipos especializados de rescate, incluyendo buzos internacionales, se movilizaron con bombas de agua, generadores y cámaras térmicas para localizar a los atrapados. La complejidad de la misión aumentó con el nivel de agua que seguía subiendo por las lluvias en la zona.

Situada en un área remota, se pensaba que los aldeanos podrían estar atrapados a más de 300 pies de la entrada. Durante los primeros cinco días, no se tenía noticia de su estado, y la esperanza comenzaba a desvanecerse entre los familiares que se congregaron en el lugar. El séptimo día del accidente, el rescate se había convertido en una operación contrarreloj.

El buzo finlandés Mikko Paasi, quien participó en el dramático rescate del equipo juvenil de fútbol en Tailandia en 2018, advirtió que solo realizaría una inmersión de búsqueda si las condiciones de seguridad eran apropiadas. Paasi, con experiencia en rescates en cuevas inundadas, evaluó cuidadosamente los riesgos.

Antes de iniciar un nuevo intento, los equipos de rescate laosianos, autoridades y aldeanos realizaron una ceremonia espiritual tradicional frente a la cueva, ofreciendo pollos y alcohol de arroz a los espíritus protectores de la montaña. Las imágenes mostraron las ofrendas colocadas en la entrada, mientras los presentes elevaban plegarias por el éxito de la misión.

Paasi describió el interior de la cueva como cientos de metros de obstáculos constantes, aguas de inundación, peligro de derrumbes y alto riesgo de contaminación del aire. A pesar de las dificultades, al final de la tarde, los rescatistas encontraron a cinco de los siete mineros. Estaban apiñados en un estrecho pasadizo, cubiertos de lodo, exhaustos por deshidratación y falta de alimentos, pero en buen estado de salud general.

Los buzos tailandeses Norrased Palasing y Chakkit Taengtan documentaron el hallazgo en video, mostrando a los hombres con ropa y rostro embarrados, mientras los rescatistas se mantenían en el agua. Norrased confirmó que todos estaban a salvo, pero que necesitaban ayuda urgente. El video, difundido posteriormente, mostraba la angustia y el alivio de los rescatistas al ver con vida a los mineros.

Durante el hallazgo, se le pidió a uno de los mineros que instara a sus compañeros a intentar nadar para salir, pero el hombre respondió que ya no podía seguir por falta de fuerzas. Norrased lo tranquilizó explicándole que el rescate continuaría y que no los abandonarían. Paasi indicó que debían bucear de vuelta inmediatamente y llevar más suministros para que los sobrevivientes recuperaran fuerzas y se prepararan para la extracción, que describió como un proceso difícil y peligroso.

El medio estatal Lao Security News informó que los rescatistas llevarían comida y medicinas a los cinco hallados, mientras continuaban la búsqueda de los otros dos desaparecidos. La operación seguía siendo compleja debido al nivel de agua y las condiciones climáticas adversas. Las autoridades locales coordinaron con equipos internacionales, incluyendo buzos tailandeses y finlandeses, para asegurar la extracción segura de los mineros.

La cueva, conocida por su difícil acceso, planteaba desafíos adicionales como la posibilidad de nuevos derrumbes y la contaminación del aire por gases. A pesar de los esfuerzos, el destino de los dos mineros desaparecidos seguía siendo incierto, y los equipos de rescate no bajaban la guardia. La comunidad local, que había participado activamente en las labores de bombeo y apoyo logístico, mantenía la esperanza de encontrar a los demás con vida.

La experiencia del rescate tailandés de 2018 sirvió como referencia para la planificación, aunque las condiciones de esta cueva presentaban particularidades que exigían adaptaciones constantes





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