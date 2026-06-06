Carreteras reportan bloqueos, cierres parciales y lluvias este sábado en México

La Guardia Nacional, a través de Capufe, informa sobre afectaciones en autopistas federales por accidentes y condiciones climáticas. Se recomienda extremar precauciones, consultar fuentes oficiales y usar rutas alternas.

Las carreteras del país presentan bloqueos y cierres parciales este sábado 6 de junio de 2026, informó la Guardia Nacional , a través de Carreteras y de Caminos y Puentes Federales ( Capufe ).

Varias de las afectaciones registradas en autopistas y vialidades federales están relacionadas con percances vehiculares, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones antes de salir a carretera. Las autoridades exhortan a los conductores a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales, además de anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos. A continuación, se presenta un recuento actualizado de las carreteras y autopistas que reportan cierres, incidentes, reducción de carriles o presencia de manifestantes.

Entre los puntos más relevantes, la Autopista México-Querétaro, a la altura del km 52 en dirección a la Ciudad de México, ya ha restablecido la circulación luego de que un accidente fuera atendido, por lo que el tramo opera de manera normal, aunque se pide manejar con precaución. En contraste, la Autopista Córdoba-Veracruz, km 79 hacia Córdoba, mantiene cierre parcial por la atención de un incidente involving un tracto-camión con falla mecánica, lo que genera reducción de carriles.

Condiciones climáticas adversas también impactan el tráfico: en la Autopista Cuernavaca-Acapulco se registran lluvias a la altura de la Plaza de Cobro Emiliano Zapata, mientras que en el Libramiento de Villahermosa continúa la precipitación, por lo que en ambos casos se reduce la velocidad recomendada. En Jalisco, un accidente cerca del km 151+500 de la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara con dirección a Lagos de Moreno provocó cierre total de circulación; se sugiere como ruta alterna la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo.

Se insiste en consultar fuentes oficiales para actualizaciones en tiempo real. Ante este escenario, la Capufe y la Guardia Nacional hacen un llamado a los conductores para que planifiquen sus viajes con antelación, eviten distracciones al volante y respeten los límites de velocidad, especialmente en zonas con lluvia o reducción de carriles.

La presencia de manifestantes, aunque no se detalla en este reporte, suele ser otro factor de congestión en distintas vías federales, por lo que se recomienda igualmente recurrir a aplicaciones de navegación y a los boletines de las autoridades para elegir la mejor ruta. La cultura de prevención y la atención a las alertas viales son fundamentales para reducir el riesgo de percances y garantizar la fluidez del transporte en las principales arterias del país





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