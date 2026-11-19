El festival británico confirma su regreso para 2027 con Harry Styles, Billie Eilish y Sam Fender como cabezas de cartel. El anuncio incluye el debut de Kraftwerk y un retorno histórico de Cher.

El Glastonbury Festival ha anunciado oficialmente su regreso a las gradas de Worthy Farm en el año 2027, interrumpiendo una pausa anual que permitía la reorganización de la producción. El primer bloque de artistas revelado establece una nueva era para el evento, encabezada por Harry Styles, Billie Eilish y Sam Fender. Esta triple cabeza de cartel marcará un hito demográfico, ya que por primera vez en la historia del festival, los tres artistas principales tendrán menos de 35 años durante su actuación.

Debut y regresos históricos en el cartel

El anuncio destaca varias primicias que capturan la atención de los seguidores internacionales. El grupo alemán Kraftwerk actuará por primera vez en Glastonbury en 2027, más de cinco décadas después de iniciar su influencia en la música electrónica. Por otro lado, la agrupación británica Massive Attack regresará al escenario principal después de más de una década de ausencia, consolidando su legado en el trip hop. También se confirma el regreso de The xx a los escenarios británicos como grupo completo, tras retomar sus actividades profesionales este año para preparar una nueva etapa musical.

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El liderazgo de Harry Styles y Sam Fender

Sam Fender se desempeñará como uno de los encargados de abrir las puertas al escenario principal, una posición que representa un gran logro para el músico. Aunque había participado anteriormente en el festival en 2022, esta edición marcará su primera presentación como cabeza de cartel. Por su parte, Harry Styles debuta en Glastonbury tras una trayectoria consolidada con giras internacionales y reconocimiento global. Su aparición añade un peso comercial significativo al cartel, atrayendo a una audiencia diversa que sigue su carrera musical.

Billie Eilish y la particularidad generacional

Billie Eilish lidera este trío estelar con una trayectoria que incluye un récord histórico previo. En 2022, a la edad de 20 años, se convirtió en la solista más joven en encabezar el evento principal. Su participación en 2027 llega cinco años después de ese momento memorable, reforzando su estatus como una figura dominante en la industria musical contemporánea. La coincidencia de que todos los cabezas de cartel sean menores de 35 años subraya una estrategia editorial hacia la nueva generación de artistas.

Cher y la línea de artistas confirmados

La leyenda estadounidense Cher ocupará el tradicional escenario especial que se realiza el domingo por la tarde, una presentación de gran prestigio que ha acogido a figuras icónicas anteriormente. Será su primera participación en Glastonbury, ocurriendo después de varios años sin realizar una gira extensiva. El resto del cartel incluye a The Avalanches, Bonobo, Underworld, Basement Jaxx, Hot Chip y Chase & Status, entre otros. La lista también nombra a Thundercat, Ezra Collective, FKA Twigs, Robyn, Lily Allen, Primal Scream, Dinosaur Jr., The War on Drugs, King Gizzard & the Lizard Wizard, Chvrches, Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lola Young y Teddy Swims como parte de la programación oficial.