Consulta la cartelera cultural de la CDMX con el desfile Bolo Fest 2026, el Festival Gastronómico Francés y otras actividades gratuitas para este fin de semana.

La Ciudad de México comienza a vestirse de temporada navideña con una cartelera cultural pensada para amigos, parejas y familias. Entre las propuestas destacan el desfile Bolo Fest 2026, que organiza Liverpool, y el Festival Gastronómico Francés, que se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos. Todas las actividades listadas tienen entrada gratuita.

La guía original menciona el sábado 28 y domingo 29 de octubre en su introducción, pero los listados de cada evento fechan las actividades el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Por ello, los datos de cada actividad se presentan con las fechas indicadas en su propio apartado.

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Bolo Fest 2026 y el desfile navideño de Liverpool

El Bolo Fest 2026 es un desfile organizado por Liverpool que llegará el sábado 28 de noviembre. Según la información disponible, participarán hasta 3,000 integrantes, 11 bandas de música y 15 globos gigantes.

El recorrido inicia en la fuente de la Diana Cazadora y avanza con dirección al Monumento a la Revolución. El desfile comienza a las 15:00 horas y no tiene costo para el público, por lo que es una opción familiar para la temporada decembrina.

Liverpool plantea el evento como parte de las actividades de inicio de la Navidad en la capital. Las familias que quieran asistir pueden llegar con anticipación a la fuente de la Diana Cazadora para ubicar un buen punto de observación.

Festival Gastronómico Francés y el Concierto de la Sonora Santanera

El Festival Gastronómico Francés se llevará a cabo el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. La Gran Fiesta Franco-Mexicana celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El evento abrirá de 10:00 a 17:00 horas durante ambos días y tiene entrada gratuita. Está dirigido a los amantes de la gastronomía francesa que quieran conocer la oferta culinaria de este aniversario bilateral.

Para quienes prefieren la música, la Sonora Santanera ofrecerá un concierto el sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas en el Parque Marisa Luisa, en la colonia Industrial. La presentación incluye a María Fernanda como invitada y contempla los grandes éxitos de la agrupación, como 'La boa' y 'Perfume de gardenias'.

Exposición de piñatas en el MAP y Festival Artesanal del Café

El Museo de Arte Popular (MAP) exhibirá piñatas de distintos tipos, colores y tamaños desde el sábado 27 hasta el domingo 13 de diciembre. La muestra también forma parte de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México.

La exposición se encuentra en Revillagigedo 11, en el Centro Histórico, con horario de 10:00 a 18:00 horas y entrada gratuita. Es una visita adecuada para quienes buscan una actividad tranquila durante el fin de semana.

Para los amantes del café y el chocolate, el Festival Artesanal del Café y Chocolate reunirá a más de 60 productores de café el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Los asistentes encontrarán productos pensados para las fiestas decembrinas en Jalapa 38, colonia Roma Norte, de 11:00 a 19:00 horas, sin costo de entrada.