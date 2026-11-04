Cartelera de Cultura en Saltillo: Beethoven, Jazz y Arte en Noviembre

El IMCS anuncia eventos culturales en Saltillo para noviembre 2024, incluyendo Beethoven, ópera, jazz y exposiciones. Consulta fechas, precios y lugares en nuestra guía completa.

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) ha dado continuidad a su programación artística tras la intensa agenda del mes de octubre, inaugurando un nuevo ciclo de actividades para el mes de noviembre. Esta cartelera, ya disponible en las redes sociales oficiales del instituto, ofrece una amplia variedad de opciones que abarcan la música clásica, la ópera, el jazz, la danza, el teatro y las artes visuales para la población coahuilense.

Programacion Musical: Beethoven, Opera y Jazz

La Orquesta Metropolitana de Saltillo regresa al Teatro de la Ciudad Fernando Soler el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas para interpretar la Sinfonía número tres de Ludwig van Beethoven, conocida como la Eroica. Este importante evento contará con la participación del solista Daniel Suárez Nordet y estará bajo la dirección de Natalia Riazanova. Los boletos para esta presentación ya se encuentran en venta en el sistema Boletrix, con precios que inician desde 100 pesos para garantizar el acceso del público.

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La oferta musical también incluye dos presentaciones destacadas de la Compañía de Ópera de Saltillo en distintos escenarios de la ciudad. La primera de estas se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre a las 18:00 horas con motivo del treinta aniversario de la Infoteca Central Dr. Alejandro Dávila Flores de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La segunda intervención será el viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas durante el Primer Concurso de Arte Hecho con Vino en el Museo del Desierto, donde se presentará el tenor Enrique Guzmán.

El Centro de Estudios Musicales (CEM) también tiene una agenda intensa centrada en el jazz, con cursos y talleres que incluyen conciertos didácticos programados del 4 al 11 de noviembre. En esta fase participarán maestros reconocidos como Guillermo Martínez Leos, Pepe Hernández y Eduardo Figueroa. Posteriormente, la Orquesta y Coros del CEM ofrecerá el espectáculo Romance del catrín y la catrina el 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Biblioteca de la Alameda, con texto de José Domingo Ortíz Montes y dirección musical de Eduardo Figueroa.

Para cerrar la temporada musical del CEM, la clarinetista Franyelika Echezuria presentará un recital el 19 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell. La Orquesta Avanzada del CEM cerrará el mes con el Concierto La Escuela de Manheim el 27 de noviembre a las 19:00 horas en el Convento de Nuestra Señora de la Soledad, completando así una diversa propuesta sonora para los vecinos de Saltillo.

Danza, Teatro y Literatura con Enfoque Social

La Compañía de Danza Folklórica Ixtle-Coahuila celebrará el Mes de la Revolución Mexicana con el evento Ecos de la revolución el 14 de noviembre a las 16:00 horas. Esta gala se realizará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles y contará con la presencia de otras compañías de la región, honrando la historia a través del baile tradicional.

El proyecto Danza que Incluye en el Corazón de Saltillo seguirá con sus presentaciones los sábados 14, 21 y 28 de noviembre a las 18:00 horas. Este espacio artístico reúne a niños y niñas con y sin discapacidad en los mismos escenarios, promoviendo la integración a través del movimiento. Las citas se llevarán a cabo en la Plaza San Francisco, el Paseo Capital y la explanada de la Alameda respectivamente, ofreciendo un acceso libre y comunitario a estas obras.

En el ámbito teatral, la obra Reflejos de ella de Fernanda del Monte se presentará del 12 al 15 de noviembre en el Centro Cultural La Besana. Esta pieza explora la vida de Sor Juana Inés de la Cruz con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La entrada es gratuita para el público general, fomentando la apreciación de la literatura y el teatro en la ciudad.

El Círculo Dramaturgas de Saltillo llevará a cabo la comedia de enredos Navidad en modo caos los días 20 y 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. Los boletos tienen un costo de 200 pesos, aunque se ofrecen cortesías en Casa Purcell. Además, se realizarán presentaciones de libros, como Días de asueto de Fernanda Reséndiz el 27 de noviembre en Casa Purcell y Los minutos contigo y las horas sin ti de Majo Dibildox el 20 de noviembre en la Librería Monsiváis.

Exposiciones de Arte en Centros Culturales

Aunque no hay inauguras de nuevas muestras durante este mes, varios centros culturales mantienen abiertas sus exposiciones de arte contemporáneo para la visita del público. En el Centro Cultural Casa Purcell, los visitantes pueden observar las obras Una misma sed nos une en todos los desiertos de Criss Poulain y Recuerdos divididos de Roy Carrum, que permanecen visibles hasta agotar su programación.

El Centro Cultural Teatro García Carrillo alberga la muestra Sobre la veleidad de la memoria. Una égloga islandesa de Alfredo Esparza Cárdenas, invitando a la reflexión visual. Por su parte, el Centro Cultural Vito Alessio Robles exhibe Pulso y memoria de Omar Coronado, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la creatividad local.

Finalmente, el Museo Rubén Herrera conserva la muestra Concluir al centauro: Rubén Herrera a través de nuestros, que rinde homenaje al legado del artista. Los interesados en talleres gratuitos de dibujo, cómic, fotografía y danza pueden consultar las bases en la cartelera oficial del IMCS, asegurando así una participación activa en la vida cultural de Saltillo durante todo el mes de noviembre.