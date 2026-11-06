Cartelera del Teatro María Grever: Fuego Flamenco y La Ratonera se unen a Brava

El Teatro María Grever estrena tres propuestas bajo el Programa Impulso a Creadores 2026. Conoce las fechas, precios y detalles de Fuego Flamenco, Brava y La Ratonera.

La cartelera cultural del Teatro María Grever incorpora tres propuestas artísticas que combinan suspenso, identidad femenina y danza flamenca. Estas obras se presentan bajo la categoría de Uso de Espacios del Medio, una modalidad diseñada para apoyar a los creadores locales.

Detalles de las Obras en Escena

La producción Fuego Flamenco, del grupo La, destaca por su combinación de baile y música en vivo con iluminación de velas. Las entradas tienen un costo general de 250 pesos para el acceso a esta experiencia visual y sonora.

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Por su parte, la obra de teatro Brava aborda la identidad femenina desde una perspectiva contemporánea. El espectáculo se enfoca en temas de fuerza y libertad para las mujeres. Los boletos para esta función están disponibles a un precio de 280 pesos.

Información de La Ratonera

La compañía La presenta La Ratonera como la primera función de este ciclo escénico. La trama se centra en misterio, sospechas y giros inesperados que mantienen la intriga. Los precios varían según la zona: 290 pesos en luneta y 250 pesos en balcón. La preventa ofrece un descuento con un costo de 240 pesos.

Programa Impulso a Creadores 2026

Estas presentaciones forman parte del Programa Impulso a Creadores 2026, una iniciativa clave para el desarrollo artístico local. El programa otorga facilidades para utilizar recintos culturales municipales y cubre gastos operativos básicos. El objetivo es fortalecer la producción escénica y acercar el trabajo al público.

Horarios y Venta de Entradas

La función de Brava está programada para el jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas. Este formato íntimo y dinámico busca establecer una conexión cercana con los espectadores. Las entradas también pueden adquirirse en la taquilla del recinto una hora antes de cada función.