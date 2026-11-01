Casa Blanca prepara acciones ejecutivas ante posible derrota republicana en 2026

La Casa Blanca despliega planes de gobierno ejecutivo para mantener políticas si los demócratas ganan el Congreso en las elecciones de 2026.

La Casa Blanca ha rechazado oficialmente la posibilidad de que los republicanos sufran pérdidas significativas en las próximas elecciones de 2026 y ha acusado a los medios de comunicación de promover una narrativa falsa. Según un funcionario de la Casa Blanca y dos personas familiarizadas con los planes internos, la administración está elaborando estrategias detalladas para seguir impulsando aspectos clave de su programa político mediante el ejercicio del poder ejecutivo.

Planificación estratégica para el poder ejecutivo

Altos cargos del equipo presidencial, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, han estado trabajando desde el mes de abril con el objetivo preciso de identificar medidas ejecutivas viables. Estas acciones abarcan áreas críticas como la inmigración, la imposición de aranceles, la reducción de los costos de la vivienda y la gestión del gasto federal, permitiendo a Donald Trump llevar a cabo estas prioridades sin necesidad de la aprobación directa del Congreso.

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El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, y su equipo de abogados también están analizando exhaustivamente qué acciones puede realizar el presidente legalmente por su cuenta. Su trabajo se centra en determinar hasta dónde podría llegar al límite de su autoridad constitucional y cómo defender esas decisiones ante los tribunales en caso de desafío legal, asegurando así la viabilidad jurídica de las iniciativas presidenciales.

Consecuencias de un cambio en el Congreso

Hacerse con el control del Congreso daría a los demócratas el poder de investigar a Donald Trump, bloquear la legislación republicana y limitar sus prioridades de gasto público. Sin embargo, el presidente conservaría una amplia autoridad ejecutiva en materia de comercio, política exterior y la burocracia federal, un poder que ya ha ejercido de forma agresiva y decidida durante su segundo mandato desde que volvió al cargo en enero de 2025.

Para revertir las estrechas mayorías republicanas actuales, que son de 218 a 214 escaños en la Cámara de Representantes y de 53 a 47 en el Senado, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara como en el Senado. Esta cantidad mínima es crucial para equilibrar la balanza política y recuperar la capacidad de legislar independientemente de la voluntad presidencial.

Medidas concretas y autoridad presidencial

Entre las medidas ejecutivas que se están barajando activamente figuran nuevos aranceles sobre las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, así como normas más estrictas sobre los visados para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales. También se consideran medidas destinadas a reducir los costos de la vivienda y la construcción, indicando el funcionario que las agencias federales ya han presentado propuestas y análisis jurídicos sobre las acciones unilaterales posibles.

Russell Vought, cuya Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos supervisa el gasto federal, está examinando qué prioridades pueden llevarse a cabo utilizando los fondos ya asignados por el Congreso. Además, planea modificar las normas sobre subvenciones federales para dar a los cargos políticos más voz a la hora de decidir qué programas gubernamentales reciben dinero de los contribuyentes, otorgando a la Casa Blanca mayor influencia sobre el gasto sin solicitar aprobación legislativa.

Donald Trump ha sido informado de todos estos preparativos y ha participado activamente en las discusiones al respecto. Cuando se le preguntó hasta qué punto se sentiría cómodo gobernando mediante la autoridad ejecutiva bajo un Congreso dominado por los demócratas, una de las fuentes respondió que se sentiría muy cómodo, reflejando su estilo de gobierno basado en decretos.

Contexto político y encuestas electorales

Las encuestas de opinión dan como favoritos a los demócratas para ganar la Cámara, mientras que la carrera por el Senado sigue demasiado reñida como para pronosticar un ganador claro. Durante el último mes, Donald Trump ha celebrado mítines por todo el país para intentar mantener el control republicano del Congreso, incluso mientras sus asesores se preparan en privado para un panorama político muy diferente en 2027.

El presidente ha invocado en repetidas ocasiones los estados de emergencia nacional para ampliar su capacidad de actuar sin necesidad de nueva legislación. Nathan Gonzales, editor de Inside Elections, afirmó que Trump ha ignorado básicamente al Congreso en los últimos dos años e intentado hacer todo lo posible mediante decretos presidenciales, una tendencia que probablemente continuará si hay mayorías demócratas en el legislativo.