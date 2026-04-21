Casa Blanca prioriza reducción de déficit con China sobre México en negociaciones comerciales

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, destaca la importancia de México como socio clave en la cadena de suministro, mientras prioriza el reequilibrio comercial con China y la implementación de nuevos acuerdos globales para fortalecer la industria estadounidense.

El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, ha reafirmado una postura estratégica fundamental para la administración del presidente Donald Trump : la prioridad de Estados Unidos es reducir el déficit comercial con China, situando al gigante asiático por encima de México en la lista de preocupaciones económicas de la actual gestión.

Durante la segunda ronda de negociaciones bilaterales celebrada en la sede de la Asociación de Bancos de México, Greer reconoció que las cadenas de valor profundamente integradas entre México y Estados Unidos atenúan significativamente la percepción de riesgo del saldo negativo comercial. A diferencia de las importaciones chinas, que presentan un bajo contenido de insumos estadounidenses, el comercio con México se sustenta en una red de valor agregado donde una parte sustancial de cada producto final tiene origen en territorio estadounidense. Esta distinción es clave para entender por qué, a pesar de que México estuvo cerca de alcanzar a China en el superávit comercial con Washington al cierre de 2025, el gobierno estadounidense ve a su vecino del sur como un aliado estratégico en lugar de un competidor desleal. La administración Trump, desde la implementación de sus políticas arancelarias en abril de 2025 bajo la premisa de una emergencia nacional, ha logrado reducir el déficit comercial global de Estados Unidos en un 24%. Este marco de acción se complementa con una intensa agenda de nuevos acuerdos comerciales que abarcan a más de la mitad de la población mundial, incluyendo naciones como Argentina, Indonesia y Ecuador, además de bloques mayores como la Unión Europea y el Reino Unido. Para Greer, estos pactos no son simples tratados, sino herramientas de acceso real para las exportaciones estadounidenses, diseñadas para contrarrestar décadas de lo que Washington denomina prácticas artificiales, tales como subsidios, manipulación monetaria y la supresión salarial, que habrían perjudicado históricamente a los trabajadores norteamericanos mediante la deslocalización industrial. En el plano diplomático, el encuentro en Ciudad de México subrayó la voluntad de cooperación entre los equipos de la presidenta Claudia Sheinbaum y la oficina del USTR. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con Greer, ha sentado las bases para una nueva etapa de colaboración técnica que abordará temas críticos como la seguridad económica, el fortalecimiento de las reglas de origen en productos industriales y la explotación estratégica de minerales críticos. Esta sinergia busca formalizar una relación que privilegie la resiliencia de las cadenas de suministro regionales frente a las amenazas de competencia desleal, marcando una ruta clara donde México se posiciona no solo como un socio comercial, sino como un pilar en la estrategia de reindustrialización estadounidense. La resolución de puntos conflictivos pendientes será el siguiente paso fundamental para consolidar este bloque económico ante las dinámicas globales de los próximos años





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