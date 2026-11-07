CASA organizó la segunda edición de la Feria de Lectura Entre Castillos y Dragones, reuniendo a niños y jóvenes en San Miguel de Allende para fomentar la cultura a través de talleres y actividades.

La asociación civil CASA A. C. llevó a cabo con éxito la segunda edición de su Feria de Lectura en la ciudad de San Miguel de Allende. El evento, titulado "Entre Castillos y Dragones", convocó a una amplia asistencia de niñas, niños y adolescentes durante tres días consecutivos de programación cultural.

La iniciativa buscó fomentar el hábito de la lectura entre los más jóvenes a través de un enfoque lúdico y artístico. Más de una docena de talleristas dirigieron actividades diseñadas para estimular la imaginación y el acercamiento creativo a los libros en esta localidad de Guanajuato.

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Participación de talleristas y dinámicas creativas

Carlos Molina, responsable de la biblioteca de CASA, detalló que la feria contó con la colaboración de entre 10 y 14 talleristas. Estos profesionales compartieron propuestas creativas destinadas a fomentar la expresión artística y el gusto por la literatura dentro de la comunidad educativa local.

Los participantes disfrutaron de una variedad de experiencias educativas y artísticas. El objetivo central fue ofrecer un espacio de aprendizaje donde la lectura se presenta como una herramienta de descubrimiento y entretenimiento para la infancia y la adolescencia.

Visión estratégica de Carlos Molina y Gary Bigotes

Carlos Molina, ampliamente conocido por su apodo "Gary Bigotes", explicó que el propósito trasciende el simple acto de leer. La feria busca fortalecer el acceso a la cultura y promover la lectura desde la primera infancia como un pilar fundamental del desarrollo infantil.

Además, la iniciativa pretende generar espacios de encuentro que integren a las instituciones educativas, las familias y la comunidad general de San Miguel de Allende. Este enfoque colaborativo refuerza el tejido social alrededor de los proyectos culturales locales.

Infraestructura bibliotecaria y proyectos continuos de CASA

CASA A. C. sostiene esta celebración gracias al trabajo colaborativo de diversas instituciones educativas y organizaciones culturales. La logística del evento depende de la participación activa de agentes culturales y de la Facultad de Ciencias de la Información, así como de la red de bibliotecas callejeras y móviles.

La organización ha trabajado por años en proyectos de fomento a la lectura que incluyen el préstamo de libros desde la guardería. Estas iniciativas buscan que los infantes adopten este hábito con gusto, consolidando una cultura lectora temprana en la región.

Impacto en la comunidad de San Miguel de Allende

El impacto de estas acciones se sustenta en infraestructuras consolidadas como la biblioteca Rosario Castellanos. Este espacio cuenta con un acervo de más de 30 mil ejemplares disponibles para el público, lo que garantiza un acceso sostenible a recursos literarios de calidad.

La segunda edición de la Feria de Lectura deja un legado de actividades culturales que refuerzan el compromiso de CASA con la educación. Los resultados demuestran la eficacia de combinar talleres prácticos con una sólida base bibliotecaria para inspirar a nuevas generaciones de lectores.