Casa del Poeta Ramón López Velarde: Una nueva etapa y un debate sobre la memoria cultural

El anuncio de una nueva etapa para la Casa del Poeta Ramón López Velarde ha generado una discusión entre escritores y gestores culturales sobre los límites entre renovación institucional y preservación de la memoria cultural. La dependencia capitalina ha explicado que a lo largo de su vida la Casa del Poeta fue sede del emblemático Café Bar Las Hormigas, dedicado a lo que en su momento se le llamaba café concert.

El anuncio de una nueva etapa para la Casa del Poeta Ramón López Velarde provocó una reacción entre escritores y gestores culturales. Puso sobre la mesa los límites entre renovación institucional y preservación de la memoria cultural .

¿Qué debe hacerse con los espacios culturales que apelan a públicos locales, pero no tan numerosos? ¿Deben permanecer fieles a la misión para la que fueron concebidos o tienen la obligación de transformarse para justificar su existencia en una ciudad que cambia a gran velocidad? La pregunta no es menor, tampoco es cómoda. Obliga a revisar algunas certezas arraigadas tanto en la administración cultural como entre quienes frecuentan esos espacios.

Detrás de cada recinto hay una comunidad, una historia, una memoria institucional y una idea particular sobre para qué sirve la cultura. El futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, establecida en la colonia Roma en 1991, ha puesto ese debate sobre la mesa.

La semana pasada, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció el inicio de una nueva etapa para el recinto, particularmente para convertirlo en la llamada Casa de las Palabras, con nuevas actividades vinculadas a la oralidad, las artes escénicas y el cabaret, situación que fue interpretada por escritores, académicos y promotores culturales como una posible alteración de la vocación histórica de uno de los espacios literarios emblemáticos de la capital. Las reacciones se concentraron en la defensa del legado del poeta zacatecano, en la preservación de una institución literaria y en la pertinencia de las modificaciones anunciadas por la dependencia





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