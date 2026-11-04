Casa Dragones celebra Día de Muertos con evento exclusivo en San Miguel de Allende

Tequila Casa Dragones presentó una cena gourmet y instalaciones artísticas en su casona del siglo XVII para honrar la tradición del Día de Muertos en San Miguel de Allende.

La marca Tequila Casa Dragones abrió sus puertas a una selección de invitados especiales para celebrar el Día de Muertos en su histórica propiedad de San Miguel de Allende. Las actividades conmemorativas se iniciaron el 30 de octubre con una cena de alta cocina que fusionó el prestigio internacional de la chef Gabriela Cámara con la tradición destilera de la casa. El evento transformó la casona del siglo XVII ubicada en Recreo 16 en un epicentro cultural donde la arquitectura colonial se encuentra con la innovación gastronómica contemporánea.

Detalles centrales de la experiencia gastronómica

La anfitriona principal, Bertha González Nieves, cofundadora de Casa Dragones, condujo a los asistentes por una cata exclusiva de los destilados en The Obsidian Bar. Este espacio, situado en la planta baja de la casona, destaca por su diseño moderno que incorpora revestimientos de piedra volcánica negra. González Nieves enfatizó durante la presentación que los tequilas de la marca se elaboran utilizando exclusivamente agave azul y agua de manantial como ingredientes fundamentales.

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La chef Gabriela Cámara, reconocida por su restaurante Contramar en la Ciudad de México, diseñó una cena estructurada en cinco tiempos que buscaba realzar las características únicas de cada botella. El primer servicio consistió en una tostada de atún, un plato emblemático del menú de Contramar, preparado con mayonesa de chipotle, poro y aguacate. Para acompañar este plato, se seleccionó el tequila Reposado Mizunara, un destilado que madura exclusivamente en barricas de roble Mizunara, un árbol japonés utilizado tradicionalmente para añejar whiskies japoneses.

La secuencia culinaria prosiguió con un ceviche de kampachi, descrito como jugoso, fresco y de sabor equilibrado, aromatizado con leche de tigre de mandarina y trocitos de kumquat y chile manzano. La maridicación optada para este platillo fue el tequila Joven de la firma. Este específico fue lanzado en 2009 como el primer destilado master blend de Casa Dragones, una mezcla de tequila plata con tequila extra añejo creada intencionalmente para ser disfrutada en degustaciones directas por su perfil suave y elegante.

Los vegetales se convirtieron en protagonistas en los siguientes servicios del menú. El tercer tiempo presentó un consomé de huitlacoche preparado con chile serrano, cilantro y epazote, el cual también se maridó con el tequila Joven. La velada continuó con camote a las brasas servido con salsa de chile meco y tuétano, todo colocado sobre una tortilla de maíz azul y complementado con una ensalada de frijoles. La chef sugirió a los comensales una técnica específica para disfrutar el plato.

Posiciones de actores clave y visión de la marca

Bertha González Nieves expresó su orgullo por el menú desarrollado por Gabriela Cámara, destacando el uso estratégico de ingredientes mexicanos en la cocina presentada. La cofundadora subrayó que el evento reunió a amigos y familiares de la casa, consolidando un espacio de conexión cultural. La chef Cámara intervino durante el servicio del camote para guiar a los invitados, sugiriendo añadir la salsa y una pizca de sal para lograr un taco delicioso, demostrando la interacción directa entre la gastronomía y la experiencia del tequila.

Para el maridicación del camote y las dulces notas del postre, se eligió el Añejo Barrel Blend. Este destilado madura en barricas nuevas de roble americano y roble francés, ofreciendo una profundidad que contrasta con el ligero dulzor del camote. Los postres cerraron la cena con una merengue de maracuyá y guayaba, una fusión dulce y cítrica, además de un buñuelo servido con helado de calabaza, completando así el recorrido sensorial.

González Nieves reflejó sobre la apertura de la casa durante esta temporada, señalando que permite compartir el espíritu del México moderno. Destacó cómo la maestría culinaria de Contramar y el diseño brillante de Mestiz se sienten cómodos dentro de una construcción de más de cuatro siglos. Esta declaración posiciona a la marca no solo como un producto de lujo, sino como un custodio de la herencia arquitectónica y cultural.

Impacto en el mercado y próximos pasos culturales

El ambiente festivo de la temporada se acentuó con la instalación artística llamada La Cosecha, creada por el estudio de diseño Mestiz, fundado por el arquitecto Daniel Valero. La obra de gran colorido se distribuyó en la fachada, una suite y el patio central, donde una ofrenda tradicional destacaba frente a las mesas largas. La instalación está inspirada en la flor del cempasúchil y en el agave azul, honrando la tradición artesanal mediante técnicas de mimbre tejido y latón martillado.

Esta instalación artística permanecerá abierta al público general hasta el 31 de diciembre, extendiendo la experiencia más allá de la cena privada. La presencia de Mestiz en la casona histórica refuerza la estrategia de Casa Dragones de integrar el diseño contemporáneo con el patrimonio colonial. La obra sirve como un puente visual entre la tradición agrícola del agave y la expresión artística moderna.

Las celebraciones del Día de Muertos continuaron el sábado 31 de octubre en los espacios de la Casa Dragones con un ambiente musical animado. La jornada contó con música de DJs mexicanos y la participación destacada de la cantautora Liah, quien tiene una presencia significativa tanto en la escena artística de San Miguel de Allende como en Nueva York. Este componente musical amplió el alcance del evento, transformándolo en una fiesta de dos días.

La coctelería de esta jornada fue supervisada por Fabiola Padilla, quien deja una huella significativa en la mixología desde el Bar Bekeb en San Miguel de Allende. Recientemente, Padilla fue reconocida como Mejor Bartender en los MexBest 2026. Sus tres creaciones para el evento fueron Milk Punch Dragones, Calabaza y Tonka Expresso, elevando el estándar de los cócteles servidos.

El Milk Punch fue preparado con Casa Dragones Blanco, toronja y ruibarbo. Las notas de agave pronunciadas en esta bebida hacen que el tequila destaque como el elemento central de la coctelería. Estos detalles confirman el compromiso de la marca con la excelencia en cada facetes del evento, desde la gastronomía hasta el diseño y la música, consolidando su posición en el mercado de lujo experiencial.