Una potente tormenta dejó a 700.000 personas sin electricidad en la costa este y causó inundaciones en California durante la temporada de Acción de Gracias.

Una potente tormenta ha dejado a casi 700.000 usuarios sin electricidad en la costa este del país durante la temporada de Acción de Gracias, marcando un inicio de fin de semana difícil para cientos de miles de familias. Tras el paso de vientos intensos y lluvias torrenciales, muchas comunidades enfrentan calles inundadas, árboles caídos y graves daños en la infraestructura energética.

Impacto directo en la costa este de Estados Unidos

Áreas desde Virginia hasta Nueva Inglaterra han sido severamente afectadas por las condiciones climáticas extremas, generando caos en las calles y servicios básicos. El puerto de Cape May reportó una marea que superó los nueve pies, estableciendo un récord para la región y demostrando la fuerza devastadora del fenómeno meteorológico.

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En Atlantic City, las autoridades confirmaron que los equipos de emergencia realizaron 14 rescates debido a las crecidas. La tormenta arrasó con hasta el 30% de las dunas de la ciudad, erosionando las defensas naturales que protegen la costa contra futuros eventos similares y aumentando el riesgo de inundación.

En Pennsylvania, los fuertes vientos derribaron árboles que cayeron sobre líneas eléctricas, provocando cortes generalizados. En Virginia Beach, una gran sección de un muelle de pesca fue tragada por el oleaje, mientras que en Ocean City, Maryland, el viento arrancó el techo de un edificio, evidenciando la magnitud de los daños estructurales.

Daños en Missouri y retrasos en eventos emblemáticos

Más al interior, una nevada pesada y húmeda afectó los alrededores de San Luis en Missouri, donde una parte de una pista de hielo colapsó durante los festejos. La compañía proveedora de energía informó que 1.000 clientes en Missouri siguen sin electricidad, y para algunos podría tardar días antes de que se restablezca el servicio.

El avance de la tormenta también forzó la postergación del esperado desfile de Macy's, un evento tradicional que esperaba recibir grandes multitudes. En Maine, los globos del desfile de Acción de Gracias reprogramado volverán a inflarse hoy, lo cual representa un gasto de cerca de 2 millones de dólares adicionales para las organizaciones responsables.

Los participantes del evento, que incluyen bandas estudiantiles de otros estados, han tenido que pedir donaciones para poderse quedar más días y completar su asistencia, sumando costos logísticos e inesperados a la agenda festiva que ya había sido alterada por las inclemencias del tiempo.

Oleaje extremo y alertas en la costa de California

En la costa oeste, California enfrenta su propia ronda de mal tiempo con mareas altas y fuerte oleaje que provocan inundaciones y daños significativos. Se esperan olas de más de ocho pies de altura, aunque hoy se prevé que baje un poco a aproximadamente 7 pies, que siguen siendo considerables y peligrosas para las zonas costeras.

Las inundaciones en las calles de ciertas ciudades han afectado desde el norte hasta el sur del estado, incluyendo la Bahía de San Francisco. Un muelle en la ciudad de Pacifica, ubicado en el norte de California, fue destruido por las olas, y en Hermos Beach, residentes reportan cambios drásticos en el paisaje costero.

Autoridades locales advierten constantemente a las personas que no entren al agua, ya que las corrientes han arrastrado a múltiples individuos en ocasiones anteriores. Afortunadamente, los salvavidas están muy alertas y han podido rescatar a las personas en peligro, mitigando un mayor número de accidentes graves.

Actualizaciones de seguridad y otros incidentes nacionales

La alerta por el alto oleaje se ha extendido por lo menos hasta el día de hoy por la tarde en algunas áreas, y podría extenderse hasta mañana. Miles de personas permanecen bajo alerta en las zonas costeras, y las autoridades instan a la población a mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas en tiempo real.

Por otra parte, no se reportan heridos tras la explosión de una vivienda en Nova Tona, Minnesota, ocurrida durante el día de Acción de Gracias. Las autoridades están investigando las causas de este estallido, el cual provocó un breve corte de energía en toda la zona, afectando a los vecinos inmediatos.

En el ámbito del entretenimiento, se informa que ICE ha liberado al boxeador Jorge Linares tras los controles migratorios. Este anuncio llega en medio de la cobertura general de las noticias festivas y los efectos de la tormenta en la infraestructura eléctrica y turística de las principales ciudades del país.