Casi la mitad de candidatos en Coahuila no publican sus declaraciones en plataforma 'Conóceles'

La plataforma 'Conóceles' permite a los ciudadanos conocer las declaraciones de los candidatos que buscan su voto, incluyendo información sobre sus principales propuestas, patrimonio y lineamientos contra la violencia.

Casi la mitad de candidatos que compiten por una curul del Congreso de Coahuila representando a los distritos de la Región Sureste optó por no publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal, de intereses y de lineamientos contra la violencia en la plataforma que activó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) rumbo a la elección local del 7 de junio.

Con el inicio de la etapa de campañas -5 de mayo-, de la elección para renovar el Congreso del Estado, el IEC puso en marcha la plataforma ‘Conóceles’, que concentra en un sitio web información sobre todos los candidatos que participan en la contienda, para facilitar a los ciudadanos su decisión de voto. En esta plataforma, los candidatos pueden expresar cuáles son sus principales propuestas, cuál es el interés de ocupar el cargo legislativo en el Estado, cuál ha sido su actividad profesional y académica, pero también le permite a la ciudadanía conocer las declaraciones de quienes buscan su voto.

Entre ellas, se encuentran las declaraciones conocidas como ‘3 de 3’, que incluyen la información fiscal, patrimonial y de intereses, donde se conoce cuánto ganan mensualmente quienes buscan representarlos, así como cuál es el patrimonio con el que cuentan y del que se hicieron con esos ingresos. También informan si algún familiar tiene un cargo en la función pública.

Además, también se incluye una declaración que parte de los lineamientos 10 de 10 contra la violencia, donde los candidatos exponen no haberse involucrado en casos de violencia contra la mujer, o contra niños y niñas, que estén actualizados en sentencias firmes. De acuerdo con una consulta realizada por VANGUARDIA -con corte hasta ayer 17 de mayo-, de los 35 candidatos de mayoría relativa que compiten en los distritos 12, 13, 14, 15 y 16, con cabecera en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, en 16 casos no consintieron publicar ninguno de los documentos señalados.

Del distrito 12, que corresponde a Ramos Arizpe, los candidatos que no consintieron la publicación de sus declaraciones fueron Gloria Areli Flores, del Partido Verde Ecologista de México; así como la candidata de Movimiento Ciudadano, Laura Angélica Cruz. Por otro lado, de los distritos con cabecera en Saltillo, en el 13 quienes no consintieron transparentar la información señalada fueron la candidata del PAN, Ana Laura Rivera; la de MC, Mónica Lizeth Trejo; y Carlos de la Fuente, de México Avante.

En el distrito 14, no consintieron publicar sus declaraciones Argentina Cárdenas Lozano, del PAN; Alfonso Danao de la Peña, de MC; y Eduardo Hernández Carrizales, de la coalición Morena-PT. El distrito 15 fue el que más registró candidatos con la leyenda ‘La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones’, entre ellos Diego Cortés, del PAN; Limbar Valdez, del PVEM; Mitchelle Márquez, de MC; y Alberto Hurtado, de Morena-PT.

Finalmente, en el distrito 16, los candidatos que no consintieron publicar esta información fueron Juana Francisca Parra, del PAN; Alejandro Martínez, del PVEM; Albany Castro, de MC; y Adriana Patricia Peña, de Nuevas Ideas, quien tampoco ha publicado ninguna otra información en el sitio. Aunque la publicación de esta información no es obligatoria, y muchos candidatos pueden omitir su difusión por el contenido de datos personales, para las organizaciones que impulsaron a nivel nacional la publicación de esta información, este es un primer ejercicio de cara a la transparencia de las figuras que son sometidas al escrutinio público.

Cabe destacar que todos estos candidatos firmaron ante el IEC los 10 compromisos contra la corrupción, que en su mayoría promueven acciones en pro de la transparencia, pero además, en su cuarto punto, establece que los candidatos deberán publicar de forma voluntaria sus declaraciones 3 de 3 una vez que hayan conseguido llegar a su objetivo





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