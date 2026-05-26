Caso de desaparición de joven en Veracruz suma a la creciente cifra de desapariciones en México

La familia de Erik Hernández Cruz, un joven de 19 años que desapareció en Orizaba, Veracruz, denuncia falta de respuesta por parte de las autoridades y enfrenta incertidumbre y desesperación ante la falta de resultados sobre su paradero.

Erik Hernández Cruz, un joven de 19 años, desapareció tras salir de trabajar en Orizaba, Veracruz . Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarlo y su caso se suma a la creciente cifra de jóvenes desaparecidos en México .

Su madre recordó con dolor cómo fue la última conversación que tuvo con su hijo antes de que saliera rumbo a su trabajo. Lo que parecía una despedida cotidiana terminó convirtiéndose en el último momento que compartieron juntos. Erik se preparó para ir a trabajar como cualquier otro día, sin imaginar que no volvería a casa. Su madre recordó que él se preguntó: '¿cómo me veo?

' y ella le dijo que se veía bien. Después de eso, él se fue y nunca llegó a casa. Desde entonces, no existe información oficial sobre su paradero. Su familia y ciudadanos denuncian que los casos de jóvenes desaparecidos se han vuelto cada vez más frecuentes en municipios como Orizaba, Veracruz.

La cifra de personas desaparecidas en México es alarmante y sigue aumentando día con día. Erik era un joven trabajador, apasionado por el deporte y comprometido con ayudar a otros jóvenes de su comunidad. Recientemente había comenzado a trabajar como cocinero para ahorrar dinero y continuar impulsando un gimnasio de boxeo que utilizaba para apoyar a adolescentes.

Su madre aseguró que Erik dedicaba gran parte de su tiempo a promover actividades deportivas entre jóvenes con problemas personales o familiares, con el objetivo de alejarlos de situaciones de riesgo. La familia de Erik denunció presunta falta de respuesta por parte de las autoridades, pues aseguran que la desaparición fue reportada pocas horas después de que ocurrió.

Pese a la rapidez con la que acudieron a denunciar el caso, sus familiares afirman que continúan enfrentando incertidumbre y desesperación ante la falta de resultados sobre el paradero del joven. Mientras continúan las búsquedas, el caso de Erik se ha convertido en otro símbolo de la crisis de desapariciones que golpea a Veracruz y al resto del país





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