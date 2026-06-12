Caso de lavado de dinero en Miami vincula a candidato presidencial colombiano con supuesto informante

Un juez en Tampa, Florida, limita el acceso a documentos en el caso contra Jorge Luis Hernández, alias Boliche, lo que podría revelar su relación con el abogado y candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. La fiscalía alega que Hernández, como informante, prometía resultados a narcotraficantes y recibía comisiones, y que De la Espriella fue su socio y contacto en EE.UU.

Un juez federal en Tampa, Florida, que preside el caso contra Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como Boliche , por supuestos cargos de lavado de dinero , ha emitido una orden que restringe el acceso a documentos clave del proceso.

La posible divulgación de estos documentos en un eventual juicio, así como la ampliación de detalles presentados por la fiscalía en el expediente, podrían exponer una relación hasta ahora poco conocida entre Hernández y Abelardo de la Espriella, prestigioso abogado penalista colombiano y candidato presidencial en Colombia. De la Espriella ha sido descrito como socio y persona de confianza de Hernández, lo que sugiere un vínculo que trasciende lo profesional.

Según imágenes y testimonios, ambos aparecieron juntos en Miami, donde Boliche sostenía una botella de vino de una marca producida por el mismo De la Espriella en Italia, indicio de una cercanía que ahora es investigada. Expertos legales consultados señalan que, si el caso llega a juicio, podría salir a la luz un bochornoso episodio que afectó al bufete de De la Espriella en Miami: la acusación contra Hernández y el profesor universitario Bruce Bagley por lavado de dinero.

La fiscalía alega que Hernández, actuando como informante, prometía resultados favorables a traficantes de drogas, pero incumplía, lo que derivaba en sentencias más severas para ellos. La denuncia original afirma que, a pesar de enfrentar cargos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua, Hernández esperaba cumplir solo unos pocos años gracias a supuestas conexiones y acuerdos informales.

Este escenario ha llevado a las autoridades a investigar a fondo la red de contactos de Hernández, incluyendo su relación con De la Espriella. La investigación apunta a que Hernández introdujo a De la Espriella en círculos de abogados que representan narcotraficantes, agentes federales e informantes en Miami, y le habría referido clientes a cambio de comisiones.

Según una fuente anónima, Hernández fungía como chofer del Rolls-Royce de De la Espriella y hasta lo guiaba en sus actividades diarias, incluso compartiendo comidas en su residencia. De la Espriella, quien obtuvo la residencia permanente en EE. UU. en 2017, ha minimizado su vínculo con Hernández, asegurando que lo conoció brevemente en la oficina de otro abogado en presencia de un agente federal.

Sin embargo, documentos en poder de este medio muestran una relación más extensa. El candidato presidencial colombiano, por el movimiento derechista Firme por la Patria, no ha respondido a preguntas sobre si recibió comisiones por las referencias de clientes, ni si ha sido contactado por autoridades federales. Tampoco ha contestado Daniel Peñarredonda, abogado colombiano identificado como posible conspirador y socio cercano de De la Espriella, quien podría ser citado a declarar.

La fiscalía detalla en sus memoriales que Peñarredonda participó en dos reuniones con un cliente potencial de la trama de Hernández, una de ellas junto a Silvia Piñera-Vázquez, abogada de defensa de Hernández. El cliente, un individuo encarcelado y no identificado, habría recibido promesas de representación legal. Piñera-Vázquez le entregó un contrato por un millón de dólares para su firma, dinero que según la fiscalía se distribuiría entre ella, Hernández y otros.

Cuando el cliente indicó que solo podía pagar entre 100,000 y 250,000 dólares, ella le sugirió que negociara directamente con Hernández. La defensa intentó excluir estos argumentos, pero el juez William Jung denegó la moción. Por ahora, los documentos permanecen bajo reserva, accesibles solo para la defensa, y el juez está por fijar la fecha para posibles audiencias.

El caso sigue en desarrollo y arroja una sombra sobre la figura de De la Espriella en medio de su campaña presidencial en Colombia





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