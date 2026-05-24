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Caso de maltrato infantil en Ecatepec: menor muere tras agresiones

Crimes News

Caso de maltrato infantil en Ecatepec: menor muere tras agresiones
Maltrato InfantilHomicidio CalificadoEcatepec
📆5/24/2026 4:13 PM
📰heraldodemexico
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Un menor de tres años falleció tras recibir golpes en diversas partes de su cuerpo en Ecatepec, México. La Fiscalía investiga a la madre y su nueva pareja por su probable participación en la agresión. La madre fue vinculada a proceso por homicidio calificado y se le impuso prisión preventiva.

El pasado 8 de mayo, en un domicilio de la colonia Lomas de San Carlos en Ecatepec , un menor de tres años falleció tras recibir golpes en diversas partes de su cuerpo.

La Fiscalía del Estado de México investiga a la madre del niño, Miriam “N”, y a su nueva pareja por su probable participación en la agresión. Según las autoridades, la madre trasladó al menor a un hospital, pero por la gravedad de las heridas, falleció. La Fiscalía ha vinculado a proceso a Miriam “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado contra el menor de edad.

La investigación se encuentra en curso para determinar qué fue lo que ocurrió y deslindar responsabilidades. Se identificó a dos presuntos responsables y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. La acusada fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial y ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social. El juez ha establecido un plazo de tres meses para el cierre de la investigación y le impuso prisión preventiva como medida cautelar

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