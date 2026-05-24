Caso de maltrato infantil en Ecatepec: menor muere tras agresiones

Un menor de tres años falleció tras recibir golpes en diversas partes de su cuerpo en Ecatepec, México. La Fiscalía investiga a la madre y su nueva pareja por su probable participación en la agresión. La madre fue vinculada a proceso por homicidio calificado y se le impuso prisión preventiva.

El pasado 8 de mayo, en un domicilio de la colonia Lomas de San Carlos en Ecatepec , un menor de tres años falleció tras recibir golpes en diversas partes de su cuerpo.

La Fiscalía del Estado de México investiga a la madre del niño, Miriam “N”, y a su nueva pareja por su probable participación en la agresión. Según las autoridades, la madre trasladó al menor a un hospital, pero por la gravedad de las heridas, falleció. La Fiscalía ha vinculado a proceso a Miriam “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado contra el menor de edad.

La investigación se encuentra en curso para determinar qué fue lo que ocurrió y deslindar responsabilidades. Se identificó a dos presuntos responsables y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. La acusada fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial y ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social. El juez ha establecido un plazo de tres meses para el cierre de la investigación y le impuso prisión preventiva como medida cautelar





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maltrato Infantil Homicidio Calificado Ecatepec Fiscalía Edoméx Menor De Edad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Realizan labores de limpieza y recuperación de espacios en EcatepecÚltimas noticias de la CDMX y su área metropolitana. Información de última hora sobre seguridad, transporte, política, marchas, y acontecimientos que impactan a los capitalinos.

Read more »

Gobierno del Estado de México entrega la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentesComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »

Inauguran nuevo Sendero Seguro en Ecatepec para reforzar seguridad vecinalEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Inauguran nuevo sendero seguro en EcatepecEl nuevo Sendero Seguro conectara colonias varias colonias importantes del municipio

Read more »