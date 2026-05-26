Se han reportado varios casos de personas desaparecidas en Guanajuato, incluyendo a adolescentes, niños, mujeres y hombres. Las autoridades están trabajando para ayudar en la búsqueda y localización de estas personas.

En Guanajuato , se han reportado varios casos de personas desaparecidas. Entre ellas, una adolescente de 16 años de edad que fue vista por última vez en San José Iturbide, Guanajuato .

También se menciona un niño de 5 años de edad que desapareció en Cuerámaro, Guanajuato. Además, se informa sobre una mujer de 19 años de edad que desapareció en León, Guanajuato. Otros casos reportados incluyen a una mujer de 22 años de edad que fue vista por última vez en Silao, Guanajuato, y una mujer de 43 años de edad que desapareció en Celaya, Guanajuato.

También se menciona a una mujer de 45 años de edad que fue vista por última vez en Silao, Guanajuato. Además, se informa sobre un hombre de 22 años de edad que se le vió por última vez en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

Otros casos reportados incluyen a una mujer de 28 años de edad que fue vista por última vez en San Miguel de Allende, Guanajuato, y un hombre de 33 años de edad que fue visto por última vez en León, Guanajuato. Las autoridades ponen a disposición el número de emergencias 911 o directamente con la línea de emergencia para ayudar en la búsqueda y localización de estas personas





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