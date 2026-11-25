La directora Catherine Hardwicke confirma que Robert Pattinson evocaba a James Bond durante el rodaje de 'Crepúsculo' en 2008.

La directora Catherine Hardwicke ha confirmado que la apariencia de Robert Pattinson durante el rodaje de ' Crepúsculo' en 2008 inspiró directamente la famosa línea de diálogo "Bond, James Bond". Esta revelación detalla cómo el aspecto elegante del actor se asoció inmediatamente con el agente secreto británico, un guiño que ahora resuena con ironía dada su futura carrera.

El origen de la referencia a 007

La escena clave involucra a Justin Chon, quien reparte volantes entre sus compañeros de la preparatoria de Forks para promocionar el baile de graduación con temática de Montecarlo. Durante su conversación sobre apuestas y esmóquines, el personaje remata con la frase "Bond. James Bond". La película corta entonces a Edward Cullen, quien aparece con lentes de sol, creando una conexión visual deliberada.

Also read SSPC gasta 4500 millones sin explicación de uso operacional real

Hardwicke confirma la intención cinematográfica

Hardwicke explicó que fue precisamente el aspecto de Pattinson lo que dio origen al guiño en la producción. La directora recordó que esa fue la escena en la que decidió ponerle los lentes al vampiro para realzar su misterio. La declaración confirma que el montaje tenía toda la intención de asociar a Edward con 007 desde el primer momento.

Reacción ante el casting de Daniel Craig

Hardwicke admitió que la noticia del casting de Daniel Craig la tomó por sorpresa hace casi dos décadas. Pensaba que la fama que Pattinson había alcanzado, especialmente después de protagonizar otras obras, podía jugar en su contra. Tenía la impresión de que los responsables de Bond preferían elegir actores menos conocidos, aunque finalmente el actor no obtuvo el papel entonces.

Química con Kristen Stewart en la prueba de casting

En aquella prueba, Pattinson se involucró tanto en la escena del beso que terminó cayéndose de la cama junto a Kristen Stewart. Hardwicke recordó que Stewart quedó convencida de que él debía conseguir el personaje. La cineasta pudo reconocer la química entre ambos actores en ese momento, lo que fue determinante para su selección definitiva.

Personalidad única del actor

Hardwicke también destacó la personalidad de Pattinson, a quien describe como alguien intenso, interesante y poco dispuesto a ajustarse a un molde. Señala que es raro y original, cualidades que definen su trayectoria. 'Crepúsculo' sigue siendo una pieza clave en la filmografía de ambos actores.