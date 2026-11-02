Catrina gigante del Zócalo CDMX extiende su estancia tras romper récord Guinness

La monumental escultura de la Catrina, creadora del récord Guinness, permanecerá en el Zócalo de la Ciudad de México dos semanas adicionales hasta mediados de noviembre por su alto impacto cultural.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este lunes 2 de noviembre que la inmensa escultura de la Catrina, reconocida por haber quebrado el récord Guinness, permanecerá instalada en la explanada del Zócalo capitalino durante dos semanas adicionales. Esta decisión administrativa surge como respuesta directa a la masiva afluencia de visitantes y a la viralización del monumento en plataformas de redes sociales, lo cual ha generado una demanda popular sin precedentes para presenciar la figura.

Prolongación del montaje cultural en el centro

La autoridad local ajustó el cronograma de desmontaje que inicialmente estaba programado para el martes 3 de noviembre. Esta fecha marcaba el fin establecido para las instalaciones efímeras tras la conclusión de las festividades oficiales del Día de Muertos. La nueva orden permite que la estructura permanezca visible hasta la semana comprendida entre el 13 y el 16 de noviembre, ofreciendo a la ciudadanía y al turismo internacional un período extendido para interactuar con la obra.

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El arquitecto Carlos Báez, director general del Taller de Arte Xibalbá, responsable de la construcción, declaró durante una entrevista televisiva que la extensión del periodo de exhibición fue impulsada por el éxito rotundo y el impacto mediático inmediato que logró la pieza artística desde su inauguración. La figura, que fue presentada el jueves 29 de octubre durante una ceremonia oficial, se ha convertido en el punto focal de las conmemoraciones locales de este año.

Detalles técnicos y proceso creativo

La monumental figura de la Catrina alcanza una impresionante altura de 33 metros, consolidándose como uno de los elementos más representativos de la Ofrenda Monumental ubicada en la explanada del Zócalo Capitalino. La elaboración de esta obra colosal requirió aproximadamente nueve meses de trabajo intenso, los cuales se dedicaron a la planeación estratégica, el diseño detallado, la fabricación de componentes y la preparación final de todos sus elementos estructurales.

El proyecto fue encargado oficialmente por el Gobierno de la Ciudad de México y contó con la colaboración multidisciplinaria de una vasta red de profesionales. Artesanos especializados, escultores, ingenieros civiles, arquitectos, herreros, pintores y especialistas en iluminación trabajaron de manera coordinada para garantizar la estabilidad y el impacto visual de la escultura de cartonería.

Valor cultural y legado material

Carlos Camilo Báez, artista y escultor al frente del Taller de Arte Xibalbá, explicó la naturaleza temporal de este tipo de instalaciones. Señaló que la mayoría de estas figuras efímeras tienen una vida útil específica y un propósito cultural definido que se cumple durante las festividades, momento en el cual suelen reciclarse o descomponerse orgánicamente debido al material con el que están hechas.

No obstante, la decisión de extender la vida útil de la Catrina rompe con la tradición habitual de desmontaje inmediato. La pieza ha sido visitada por millones de personas en los días recientes, lo que ha justificado la inversión de recursos para mantenerla en pie más allá de su ventana operativa original, asegurando así un legado cultural prolongado para la capital mexicana.