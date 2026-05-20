Caudal del manantial La Herradura en Huiloapan disminuye, afectando a la cabecera municipal

El gobierno municipal de Huiloapan informa sobre una disminucin en el caudal del manantial La Herradura, lo que afecta el suministro de agua potable en la cabecera municipal. El alcalde Héctor Omar Urbano Davila explica que la reduccin del flujo ha complacado el llenado de los tanques de almacenamiento y que la situaci,n podr agravarse conforme avance la temporada de calor.

El gobierno municipal de Huiloapan informa que el caudal del manantial La Herradura presenta una disminucin hasta un 45 por ciento, lo que afecta el suministro de agua potable en la cabecera municipal.

El alcalde Héctor Omar Urbano Davila explic, que la reduccin del flujo ha complacado el llenado de los tanques de almacenamiento, por lo que se har necesario implementar tandeos ms prolongados. Indic, que la situacin podr agravarse conforme avance la temporada de calor, por lo que llam a la poblacin a tomar previsiones y almacenar agua para uso domestico.

El edil refirió que el problema tiene relacin con factores ambientales como la deforestacin y los incendios forestales, adem,s del incremento en el consumo del liquido. Dijo que el municipio ya analiza alternativas para mejorar el sistema hidrrico; sin embargo, admito que se requiere una inversin considerable y apoyo de instancias estatales. Tambi llam a la ciudadana a evitar desperdicios, reparar fugas y atender los avisos oficiales sobre la distribuci,n del agua.

Del mismo modo, adelantó que el ayuntamiento buscará regularizar tomas clandestinas y usuarios morosos, ya que actualmente solo el 60 por ciento paga el servicio. Y usando taxi, robaron material de casa en obra gris en Fraccionamiento Atenas de Xalapa





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