Cazzu receives crown from A.B. Quintanilla, emotional moment at concert

Argentine singer Cazzu was crowned by A.B. Quintanilla during a recent concert in San Antonio, Texas, where she paid tribute to Selena Quintanilla by performing alongside the brother of the queen of Tejano music. The emotional moment was captured when A.B. Quintanilla dedicated a heartfelt speech to Cazzu, praising her for her determination and achievements.

Cazzu fue coronada por A.B. Quintanilla durante su más reciente concierto en San Antonio , Texas , donde la trapera argentina volvió a homenajear a Selena Quintanilla al cantar nuevamente en compañía del hermano de La Reina del Tex Mex.

“Si una vez” fue el tema elegido por Cazzu para cantar al lado de A.B. Quintanilla, quien la acompañó con un bajo en una escena que circuló rápidamente en redes sociales pero que no fue lo más emotivo de la noche, ya que el productor tenía preparado algo más para convertir el encuentro en algo legendario





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