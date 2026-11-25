El CCAPI Francisco Villa en Valle de Santiago ofrece estimulación temprana y cuidado a 70 niños menores de tres años. Conoce los detalles del programa municipal.

El Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia CCAPI Francisco Villa en Valle de Santiago brinda servicios especializados a más de 70 niñas y niños menores de tres años. Esta iniciativa busca garantizar el desarrollo integral de los menores mediante programas de cuidado y estimulación temprana.

Operación y coordinación del centro comunitario

María del Rayo Martínez Hernández, directora municipal de Educación, informó que el CCAPI Francisco Villa opera mediante la coordinación directa entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Educación de Guanajuato. Este acuerdo institucional tiene como propósito fundamental brindar acompañamiento educativo durante una de las etapas más críticas para el desarrollo infantil. La funcionaria explicó que en los primeros tres años de vida se establecen las bases fundamentales para el desarrollo del pensamiento, la convivencia social y la formación de valores. Por ello, es imperativo que las niñas y los niños cuenten con una atención adecuada desde sus primeros meses de vida para asegurar un futuro saludable.

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Servicios de cuidado y orientacion familiar

El CCAPI Francisco Villa ofrece una amplia gama de servicios que incluyen cuidado, estimulación temprana, crianza amorosa y orientación específica sobre salud alimentaria. Además, el centro proporciona asesoría personalizada a madres, padres y personas cuidadoras. Este apoyo tiene como objetivo fortalecer las prácticas de crianza y generar ambientes favorables para el crecimiento y bienestar de los menores. La entidad también se encarga del mantenimiento continuo de las instalaciones para garantizar que los espacios sean seguros y adecuados para las actividades de aprendizaje y convivencia diarias.

Invitacion oficial a las familias del municipio

María del Rayo Martínez Hernández señaló que el Gobierno Municipal mantiene abierta la invitación oficial a todas las madres y padres de familia que tengan hijos menores de tres años. El objetivo es que conozcan en detalle los servicios del centro y puedan incorporarse a sus actividades educativas y de apoyo. El CCAPI Francisco Villa busca fortalecer la atención a la primera infancia en Valle de Santiago mediante acciones que involucran tanto a los menores como a sus familias. Esta estrategia integral asegura que cada niño reciba el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial en sus primeros años de vida.