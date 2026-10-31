CCE celebra 50 años con el SAR y las Afores como pilares del ahorro interno

El CCE cumple 50 años y destaca el papel de las Afores, que administran más de 9 billones de pesos, el 25% del PIB, como base del ahorro interno de México.

El Consejo Coordinador Empresarial ( CCE) celebra este año su 50 aniversario, un periodo en el que México y su economía se han transformado y en el que el organismo ha sido un actor relevante. En este marco, el CCE destacó el papel del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de las Afores, que administran más de 9 billones de pesos, equivalentes al 25% del PIB, como base del ahorro interno del país.

La reflexión forma parte del aniversario del organismo empresarial, creado en los años 70, cuyos integrantes originales reflejaban la estructura económica de entonces. Esa evolución llevó a que la propia Comisión Ejecutiva del CCE incorporara nuevos sectores para seguir siendo representativa de la actividad económica, y bajo esa lógica AMAFORE inició su participación en la Comisión Ejecutiva en 2021.

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Las Afores y el ahorro interno de México

Cuando se creó el CCE, la industria de las Afores no existía. Inició operaciones en el segundo semestre de 1997 con la primera aportación que hicieron las empresas a las cuentas individuales de sus trabajadores. Poco más de 29 años después, las Afores administran un monto superior a los 9 billones de pesos, equivalente a 25% del PIB.

Estos recursos son propiedad de millones de personas trabajadoras del país. México cuenta hoy con una base de ahorro interno estable que pertenece a millones de familias. Sobre estos datos, el organismo planteó tres reflexiones centrales sobre el sistema de pensiones y su impacto en la economía.

La primera tiene que ver con lo mucho que se logra cuando hay continuidad en las buenas políticas públicas. Mantener el SAR por casi tres décadas ha permitido que madure en beneficio de las familias y de la economía mexicana, y mantener el flujo constante de las aportaciones ha generado patrimonio por el efecto del interés compuesto. De los recursos administrados, poco más de 57% corresponde a rendimientos.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares indican que la cuenta Afore es el principal patrimonio financiero de las familias de México. El horizonte de inversión de largo plazo de las Afores generó demanda por instrumentos con estas características, lo que permitió al Gobierno financiarse localmente y a mayores plazos. Hoy aproximadamente 4 de cada 5 pesos de la deuda neta del Gobierno es interna, a un plazo de casi 8 años, y el desarrollo del mercado de bonos del Gobierno ha contribuido a la estabilidad macro del país, que es un bien público.

La Reforma de 2020 y el acuerdo entre sectores

La segunda reflexión es la lección de la importancia de lograr acuerdos en beneficio de México. La Reforma de 2020 es el mejor ejemplo: el sector empresarial puso en la mesa un aumento en las cuotas de aportación para llegar al 15% en 2030 y así contribuir a resolver el problema de suficiencia en las pensiones, y el acuerdo con el gobierno permitió llevarla a cabo.

Esa reforma es muy importante porque le dio un sentido social al SAR. Los empresarios están cumpliendo con sus trabajadores apoyándolos para tener un retiro digno, según la reflexión difundida en el marco del aniversario del CCE.

Inversión de las Afores en infraestructura

La tercera reflexión es que el SAR apoya la actividad productiva de México. Un ejemplo en el que el financiamiento de las Afores es muy importante es el sector de infraestructura: hoy poco más del 10% del portafolio está invertido en activos de infraestructura.

Este financiamiento apoya el crecimiento económico y la mejora en las condiciones de vida de las personas en el país. Como sector, el compromiso es seguir invirtiendo en esta clase de activo, apoyando así el Plan México, de acuerdo con el planteamiento del CCE en su 50 aniversario.