El Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco suspende actividades presenciales por varicela. Clases en línea hasta el 30 de noviembre.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la unidad Azcapotzalco, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM), suspendió oficialmente las clases presenciales y todas las actividades académicas en su sede. Esta decisión inmediata entró en vigor a partir del miércoles 25 de noviembre, como una respuesta urgente ante la confirmación de un brote de varicela entre la comunidad estudiantil y laboral.

Origen oficial de la suspensión académica

La Dirección del Plantel emitió un comunicado oficial la noche del martes 24 de noviembre para confirmar la medida preventiva. El documento estableció que la pausa en las actividades se toma bajo la recomendación directa de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM. Esta autoridad sanitaria identificó la presencia del virus en el campus como un riesgo potencial para la propagación rápida entre los alumnos.

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La suspensión de las labores presenciales no implica la cancelación del ciclo escolar. En su lugar, se ha implementado de inmediato una modalidad de educación a distancia. Los estudiantes y docentes deben seguir las instrucciones para continuar con sus temas de estudio mediante plataformas digitales autorizadas durante el periodo de aislamiento.

Proceso de prevención y vigilancia epidemiológica

El objetivo principal de esta interrupción es permitir una evaluación profunda de las condiciones sanitarias dentro del plantel educativo. Las autoridades sanitarias utilizan este tiempo para reforzar los protocolos de higiene y desinfección en todas las áreas comunes y aulas del colegio.

Además, se ha activado un sistema de vigilancia epidemiológica intensiva. Este mecanismo busca identificar de manera oportuna posibles nuevos casos de varicela que pudieran haber pasado desapercibidos en las primeras etapas de contagio. La detección temprana es fundamental para contener el brote antes de que se expanda a otras unidades del sistema UNAM.

Las autoridades también están implementando medidas de prevención específicas diseñadas para proteger la salud de toda la comunidad. Estas acciones incluyen recomendaciones estrictas sobre el uso de mascarillas en espacios interiores y el lavado frecuente de manos, aunque la educación se mantiene virtual para evitar aglomeraciones.

Reanudación de actividades y actualización de fechas

El Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco ha fijado una fecha clara para el retorno a la normalidad operativa. Las clases presenciales y las actividades académicas en el aula se reanudarán estrictamente el lunes 30 de noviembre. Esta fecha marca el final del periodo de suspensión y el inicio de las operaciones regulares en el campus.

La universidad mantiene esta fecha fija para dar tiempo suficiente a que los protocolos de salud completen su ciclo de vigilancia. Cualquier cambio en este calendario se comunicará únicamente a través de los canales oficiales, pero por ahora, el retorno está asegurado para esa fecha.

La comunidad educativa ha recibido la instrucción de mantenerse informada exclusivamente a través de los medios oficiales del Colegio. Se han establecido estos canales específicos para evitar la circulación de rumores o información no verificada. Las actualizaciones relacionadas con la salud pública y el calendario escolar se publicarán de manera oportuna en estas plataformas autorizadas.

La transparencia en la comunicación es un pilar fundamental durante esta crisis sanitaria. El CCH Azcapotzalco enfatiza la importancia de la colaboración de todos los estudiantes y padres de familia para cumplir con los protocolos de salud. El cumplimiento estricto de las normas de prevención durante las clases en línea será clave para asegurar un regreso seguro al campus el próximo lunes 30 de noviembre.