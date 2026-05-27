CD Projekt RED anuncia nueva aventura de The Witcher protagonizada por Ciri y actualiza requisitos de PC

CD Projekt RED adelanta el anuncio de una nueva entrega de The Witcher con Ciri como protagonista, tras una filtración. Además, actualiza los requisitos mínimos de The Witcher 3 en PC para optimizar el rendimiento y la compatibilidad con Windows 11.

CD Projekt RED ha hecho un anuncio sorpresa para los seguidores de The Witcher . Aunque el estudio tenía planeado revelar los detalles durante una transmisión especial, una filtración los obligó a adelantar la noticia.

La compañía polaca confirmó que está trabajando en una nueva entrega de la saga, la cual estará protagonizada por Ciri, la heredera de Cintra y aprendiz de Geralt de Rivia. Este nuevo capítulo promete llevar la franquicia a un nivel superior, con una historia que aún se mantiene en secreto. Los desarrolladores han declarado que el proyecto representa un desafío enorme, ya que buscan ofrecer una experiencia renovada que honre el legado de la serie.

Además del anuncio del nuevo juego, CD Projekt RED también reveló que lanzará una actualización significativa para la versión de PC de The Witcher 3: Wild Hunt. Esta actualización incluirá mejoras gráficas, ajustes en la jugabilidad y soporte optimizado para hardware moderno. El estudio enfatizó que, para garantizar un rendimiento óptimo y compatibilidad futura, se actualizarán los requisitos mínimos del sistema.

A partir de ahora, solo se dará soporte a procesadores y tarjetas gráficas compatibles con Windows 11, ya que Windows 10 ha dejado de recibir actualizaciones de seguridad continuas. Los nuevos requisitos mínimos incluyen un procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX-8320, 8 GB de RAM, y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon R9 290. Los jugadores que no cumplan con estas especificaciones deberán actualizar sus equipos para seguir disfrutando del título.

En cuanto a la nueva aventura de Ciri, CD Projekt RED ha prometido revelar más información a finales del verano de este año. Se espera que la transmisión pospuesta ofrezca algunos detalles adicionales, aunque el estudio advierte que no habrá grandes revelaciones más allá de lo ya comunicado. El equipo de desarrollo está conformado por veteranos de la compañía, muchos de los cuales trabajaron en las entregas anteriores de la saga.

Este nuevo proyecto no solo marcará el regreso de personajes queridos, sino que también introducirá innovaciones en la narrativa y el mundo abierto. Los fans deberán armarse de paciencia, ya que el lanzamiento no será inmediato, pero la expectativa es alta. Con este anuncio, CD Projekt RED reafirma su compromiso con la franquicia The Witcher, buscando expandir su universo más allá de lo conocido





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