CD Projekt RED confirma que The Witcher 4 y sus secuelas no tendrán expansiones de historia

La desarrolladora polaca revela que la próxima trilogía de The Witcher no incluirá DLC narrativos debido a la ambiciosa planificación de lanzamientos cada tres años, priorizando la calidad y evitando errores del pasado.

La cuarta entrega de la saga The Witcher , cuyo desarrollo avanza a buen ritmo en los estudios de CD Projekt RED, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la próxima década.

Tras el rotundo éxito de The Witcher 3: Wild Hunt, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de rol de la historia, las expectativas son inmensas. Sin embargo, la compañía polaca ha tomado una decisión que podría decepcionar a algunos seguidores: la próxima trilogía no contará con expansiones narrativas ni DLC de historia. Esta información fue revelada por Michał Nowakowski, director ejecutivo de CDPR, durante la última conferencia telefónica de resultados financieros.

Según sus declaraciones, el ambicioso plan de lanzar un nuevo título de The Witcher cada tres años hace inviable dedicar recursos a contenido adicional extenso.

"Si soy sincero, sería difícil para nosotros añadir una expansión a la próxima trilogía. Esta es la situación actual con respecto a ese tema en particular", comentó Nowakowski. La decisión busca evitar los problemas que enfrentaron con Cyberpunk 2077, cuyo lanzamiento estuvo marcado por bugs y promesas incumplidas. Al concentrarse en entregas principales de alta calidad, CD Projekt RED espera mantener la excelencia que caracteriza a la franquicia.

El estudio ya ha aprendido duras lecciones del pasado. Paweł Mielniczuk, compilador técnico de CDPR, reconoció en una entrevista reciente que el problemático lanzamiento de Cyberpunk 2077 en 2020 fue un punto de inflexión.

"Aprendimos que no podemos prometer más de lo que podemos cumplir. Con The Witcher, queremos ser realistas y ofrecer experiencias completas desde el día uno", afirmó. Por ello, cada nueva entrega de la trilogía será un producto autónomo, sin necesidad de contenido adicional para cerrar su historia.

Esto no significa que los jugadores se queden sin novedades: se rumorea que The Witcher 4 podría incluir un prólogo jugable o una misión de inicio que conecte directamente con los eventos del final de Wild Hunt. Además, la compañía planea lanzar una versión mejorada de The Witcher 3 con nuevos contenidos menores, aunque no una expansión completa.

Mientras tanto, los fanáticos deberán conformarse con el remake del primer The Witcher, actualmente en desarrollo en Unreal Engine 5, que promete revitalizar los orígenes de Geralt de Rivia. A pesar de la ausencia de expansiones, la nueva trilogía promete ser épica en escala y profundidad. Se especula que cada juego abarcará un período de seis años dentro de la cronología del mundo, permitiendo explorar distintos reinos y facciones.

La historia principal girará en torno a un nuevo protagonista, aunque con cameos de personajes icónicos como Yennefer, Triss y el propio Geralt. CD Projekt RED también ha confirmado que utilizará inteligencia artificial avanzada para mejorar la narrativa procedural, ofreciendo diálogos y eventos únicos en cada partida. En cuanto al lanzamiento, se espera que el primer título de la trilogía llegue alrededor de 2027, con un ritmo de publicación constante cada tres años.

Esto significa que los seguidores tendrán una nueva aventura de The Witcher en 2027, 2030 y 2033, sin necesidad de esperar años por contenido adicional. Sin duda, una estrategia arriesgada pero coherente con la visión de la compañía de priorizar la calidad sobre la cantidad. El tiempo dirá si esta apuesta rinde frutos, pero por ahora, los amantes de los RPG tienen motivos para ilusionarse con lo que viene





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