CD Projekt RED amplía su personal de desarrollo para Cyberpunk 2 a 320 empleados mientras avanza el proyecto bajo la sombra del éxito de Grand Theft Auto 6.

CD Projekt RED está ejecutando una expansión significativa de su plantilla de desarrollo para impulsar la producción de Cyberpunk 2, una secuela que busca consolidarse como un título insignia en la industria de los videojuegos. La compañía polaca tiene como objetivo incrementar su fuerza laboral actual de 200 desarrolladores hasta alcanzar los 320 empleados para finales del próximo año. Este movimiento estratégico se produce mientras el estudio mantiene su prioridad máxima en The Witcher 4, pero asegurando que la franquicia de ciencia ficción avanza sin retrasos en su cronograma establecido.

Detalles Técnicos Y Estado Del Desarrollo

El proyecto, conocido inicialmente bajo el nombre en código Project Orion desde finales de 2022, continúa progresando según lo planificado, aunque los detalles mecánicos y narrativos permanecen confidenciales. Karolina Gnaś, vicepresidenta de estrategia de relaciones de CDPR, confirmó durante la reciente junta de resultados financieros que el equipo está satisfecho con el estado actual del juego. La ejecutiva señaló que, aunque no es posible fijar una fecha concreta o planificar el inicio de la producción a gran escala en este momento, el progreso interno es sólido y estable.

Also read “Mejor lo cancelamos”: director de Cyberpunk 2 dice que la calidad de GTA 6 y su mundo abierto deprimió al equipo de desarrollo

Presión Competitiva De Grand Theft Auto 6

Igor Sarzyński, director de Cyberpunk 2, ha abordado abiertamente la presión psicológica y profesional que ejerce el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games sobre el equipo de desarrollo. El creativo admitió en tono irónico que la depresión por el desarrollo de juegos de mundo abierto inducida por el éxito masivo de GTA 6 es real y significativa. Considera que el título de Take-Two Interactive representa probablemente el mayor logro artístico de la historia, destacando su escala, densidad, coherencia y su estatus como un milagro tecnológico y creativo.

Estrategia Corporativa Y Respuesta Inversora

Ante las preguntas directas de los accionistas sobre cómo se comparará el futuro The Witcher 4 con el fenómeno de Grand Theft Auto 6, Michał Nowakowski, codirector ejecutivo de CDPR, reiteró que la compañía se mantiene enfocada exclusivamente en sus propios proyectos. La empresa europea cuenta actualmente con un total de 1051 empleados, lo que representa un ligero aumento respecto a los 1045 registrados en julio de este año. Esta estructura organizativa busca equilibrar las altas demandas de ambas sagas principales sin dejar de atender las expectativas de los inversores.

Impacto En La Comunidad Y Próximos Pasos

Mientras tanto, la comunidad de jugadores espera con ansias cualquier novedad oficial, sabiendo que la secuela busca expandir el concepto original de la entrega de 2020. Mike Pondsmith, creador de la franquicia, ha sugerido que el juego podría desarrollarse en dos ciudades principales: Night City y una parodia exagerada de Chicago. Se rumorea también la posible involucración de miembros de la comunidad de modding en la producción, lo que añade una capa de interés y especulación sobre cómo CD Projekt RED pretende superar las comparaciones con su competidor directo.