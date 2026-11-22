El Gobierno de la Ciudad de México presenta el Plan 2027-2047 para transformar la infraestructura hídrica, reducir fugas y avanzar hacia un modelo de Ciudad Esponja sostenible.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 11 de noviembre el Plan General de Desarrollo 2027-2047, una hoja de ruta ambiciosa diseñada para remodelar por completo el sistema de abastecimiento de agua de la capital durante los próximos veinte años. Este proyecto estratégico marca el fin definitivo de un modelo histórico basado en la extracción intensiva de recursos subterráneos y la dependencia crítica de fuentes externas, dando paso a una gestión integral que prioriza la infraestructura moderna, la recuperación ambiental y la coordinación metropolitana.

La urgencia de esta transformación se debe a una brecha significativa en la seguridad hídrica de la metrópoli. Aunque más del 99% de las viviendas de la capital cuentan con conexión a la red pública, solo el 76% de los hogares disfruta de disponibilidad diaria de agua. Esta insuficiencia se agrava por la pérdida de más del 40% del caudal total debido a fugas en tuberías antiguas, un fenómeno que acelera el hundimiento del suelo, estimado entre 10 y 30 centímetros anuales, colocando a la infraestructura urbana en un riesgo estructural constante.

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Eje de Modernización de la Infraestructura Hídrica

El primer pilar del plan establece una modernización técnica dividida en tres etapas claras para garantizar el acceso universal y reducir las pérdidas. Entre 2027 y 2033, la prioridad operativa será la sectorización de la red hidráulica, lo que implica sustituir líneas obsoletas en zonas críticas e instalar sistemas de monitoreo en tiempo real. Esta fase también incluye la ampliación de la captación pluvial en escuelas y viviendas vulnerables para distribuir mejor la presión y detectar ineficiencias.

César Herrera Toledo, coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), enfatiza que la sectorización es la herramienta clave para cuantificar las pérdidas. Al comparar el volumen de agua que ingresa a un sector con el consumo medido por los usuarios, es posible identificar con exactitud el volumen desperdiciado y la ubicación precisa de las fugas, optimizando así las intervenciones técnicas y reduciendo el gasto innecesario de recursos hídricos.

Implementación de Redes Inteligentes y Automatización

La segunda etapa, programada de 2034 a 2040, se centrará en el despliegue de redes inteligentes mediante telemetría y micromedición para usuarios medios, además de consolidar sistemas descentralizados. Herrera Toledo señala que este monitoreo avanzado permite visualizar en tiempo real la producción de pozos y la distribución en toda la red, lo que habilita a las autoridades para corregir deficiencias operativas de manera inmediata y evitar colapsos en el suministro durante picos de demanda estacional.

La tercera etapa, prevista de 2041 a 2047, contempla la implementación de infraestructura completamente automatizada con presiones constantes y la eliminación de las brechas territoriales de acceso. El plan propone la creación de centros de control centralizados desde los cuales se puedan operar válvulas a distancia, permitiendo redistribuir caudales dinámicamente según las necesidades específicas de cada zona, garantizando así un servicio más equitativo y eficiente para toda la población.

Estrategia de Ciudad Esponja y Recuperación Ambiental

El segundo eje del documento busca redefinir la relación de la capital con su entorno natural mediante la adopción del modelo de Ciudad Esponja, diseñado para maximizar la captación, retención e infiltración del agua de lluvia. En el corto plazo, se prioriza la restauración de Áreas Naturales Protegidas, destacando el Bosque de Agua, zona identificada como la fuente que abastece entre el 70% y el 73% del agua potable que consume la capital, protegiendo así el ecosistema que sostiene el suministro actual.

Ana Cecilia Espinosa García, investigadora de la UNAM, afirma que dado el consumo predominantemente subterráneo, es primordial fortalecer la infiltración para evitar el colapso de los mantos acuíferos. La especialista advierte que la estrategia debe ir acompañada de medidas estrictas para proteger el suelo de conservación y evitar que la expansión urbana reduzca la capacidad natural de recarga, asegurando que la captación de lluvia contribuya al abastecimiento sin comprometer la estabilidad del terreno.

Impacto en la Gobernanza Metropolitana del Valle de México

Para el periodo 2034-2040, el plan contempla establecer acuerdos de gobernanza metropolitana para la gestión compartida de cuencas, reconociendo que la crisis hídrica trasciende los límites políticos de la capital. Se proyectan la consolidación de observatorios ciudadanos y el desarrollo de corredores hidroecológicos que integren la infraestructura verde con la planificación territorial, asegurando una visión de cuenca que refleje la realidad hidrológica compartida por las 22 millones de personas del Valle de México.

Con este horizonte a 2047, la Ciudad de México aspira a transitar de una gestión reactiva y dependiente hacia un sistema resiliente y autosuficiente. La combinación de tecnología avanzada, recuperación de ecosistemas y coordinación regional representa la única vía viable para garantizar el suministro de agua a largo plazo, mitigar el hundimiento del suelo y proteger la salud pública de la capital frente a los desafíos climáticos y demográficos del siglo XXI.