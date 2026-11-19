La Ciudad de México transforma su movilidad hacia una red integrada 100% eléctrica en 20 años. Conoce el Plan General de Desarrollo 2027-2047 para reducir la pobreza de tiempo y la inseguridad.

La Ciudad de México ha establecido una meta ambiciosa para los próximos dos décadas: transformarse en una "ciudad de los 15 minutos" mediante la reingeniería completa de su sistema de transporte público. Este objetivo central se encuentra plasmado en el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047, un documento estratégico que está próximo a ser sometido a discusión y aprobación en el Congreso capitalino. La iniciativa busca erradicar el modelo actual de movilidad fragmentada y centrada en el uso exclusivo del automóvil personal.

Fuerza de la red integrada y cero emisiones

La pieza angular de esta transformación es la creación de una Red de Movilidad Integrada (RMI) que garantice accesibilidad, seguridad y, de manera indisoluble, la electrificación total del servicio. La autoridad local ha fijado como mandato inquebrantable que el transporte público de la entidad opere con un nivel de emisión cero, eliminando progresivamente las fuentes de combustibles fósiles que han contaminado el valle durante décadas. Esta transición energética no es solo una cuestión ambiental, sino una estrategia de salud pública y eficiencia económica para los 9 millones de habitantes aproximados de la metrópoli.

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Pobreza de tiempo y desigualdad metropolitana

La Constitución de la Ciudad de México y la Constitución federal reconocen explícitamente el derecho a una movilidad segura, sostenible, eficiente e igualitaria para todos los ciudadanos. Sin embargo, la realidad actual contradice este principio constitucional al imponer cargas desproporcionadas a quienes residen en las zonas periféricas. Los datos diagnósticos del proyecto revelan que un viaje promedio dentro de los límites de la Ciudad de México dura 43.4 minutos, mientras que desde la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México el traslado se prolonga hasta 89 minutos por cada trayecto. Esta disparidad genera una "pobreza de tiempo" que limita el acceso a oportunidades laborales y educativas.

La situación se ve exacerbada por una densidad vehicular crítica: existe casi un vehículo por cada 10 personas en el Valle de México. El sector transporte, que abarca los servicios públicos, privados y de carga, consume el 45% de la energía total de la región y es responsable de generar el 73.4% del dióxido de carbono, el 56% del óxido nitroso y más del 68% del carbono negro en la metrópoli. Estos números consolidan al transporte como el principal motor de la crisis climática local y la desigualdad social.

Brechas de género y accesibilidad crítica

El diagnóstico del Plan General de Desarrollo también expone graves fallas estructurales en la seguridad y la inclusión. En el ámbito de la desigualdad de género, se reportó que el 54.4% de las mujeres en la ciudad se sienten inseguras o muy inseguras al utilizar el transporte público, una cifra alarmante vinculada directamente a los problemas de acoso y violencia sexual que perviven en las unidades. Además, la falta de accesibilidad universal afecta gravemente a 18% de la población capitalina que vive con alguna discapacidad o limitación motriz, pues la ausencia de rampas, elevadores, señalización táctil y auditiva restringe su movilidad independientemente de su capacidad económica.

Asimismo, el transporte concesionado, compuesto por microbuses, camiones y vagonetas, opera bajo una competencia desordenada por los pasajeros. Este sistema de "guerra por el pasaje" genera condiciones de viaje riesgosas, con unidades que poseen más de 20 años de uso y una infraestructura de paradas improvisadas que dificultan la planificación de los viajes y aumentan la vulnerabilidad de los usuarios.

Estrategias de reestructuración a corto y mediano plazo

Para alcanzar la meta de que solo el 12.5% de los habitantes destine más de una hora a los trayectos (reduciéndose desde el 20.2% actual), el plan propone acciones específicas con cronogramas definidos. A corto plazo, entre 2027 y 2033, se proyecta la expansión de la red de Cablebús para conectar zonas de difícil acceso y periferias con opciones de transporte masivo. Simultáneamente, se ampliarán los corredores de Metrobús, cambiando la totalidad de las unidades por autobuses 100% eléctricos, y se extenderán las líneas de Trolebús, incluyendo trolebuses elevados y corredores de cero emisiones.

En el mediano plazo, entre 2033 y 2040, se analizará la ampliación de la red del Metro hacia puntos de alta demanda en la periferia. El plan incluye el mantenimiento profundo y la rehabilitación de talleres y vías, la modernización de la red eléctrica y la restitución de la capacidad de las líneas existentes. Se busca modernizar tecnológicamente el Tren Ligero de Taxqueña hacia Xochimilco y transformar los Centros de Transferencia Modal (Cetram) en espacios seguros con biciestacionamientos y servicios del Sistema Público de Cuidados.

Modernización del modelo concesionado y metropolitano

Una de las reformas más profundas afecta al transporte concesionado, pasando del modelo "hombre-camión" a un esquema de empresas de transporte zonales. Esta transición incluirá la implementación de cobro electrónico, paradas fijas, salarios dignos para los conductores y la sustitución de microbuses contaminantes por unidades de baja emisión y autobuses eléctricos. Además, con 4.5 millones de viajes diarios entre entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, se propone conectar la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México con la Red Federal de Trenes de Pasajeros para unificar la movilidad regional.

El PGD 2027-2047 no solo es un plan de obras públicas, sino una respuesta estructural a la expulsión de 1.6 millones de personas hacia la periferia debido a los altos costos de vivienda en la Ciudad de México. Al reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad del ambiente urbano, el proyecto busca fomentar la cohesión social a largo plazo y cumplir con el derecho constitucional a una movilidad digna, sostenible e igualitaria para todas las personas que habitan la capital mexicana.