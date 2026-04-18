CDMX en Contrarreloj: FIFA Presiona por Avances del Mundial y Sheinbaum Pone en Orden a Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enfrenta serias presiones de la FIFA y reprimendas de la Presidenta Claudia Sheinbaum debido a los retrasos en las obras y mejoras de infraestructura necesarias para la Copa del Mundo, cuya sede inaugural será la capital mexicana. A pesar de la mejora en la imagen pública de Brugada, la ciudad muestra deficiencias que generan preocupación en el organismo futbolístico internacional.

Aunque la imagen pública de la Jefa de Gobierno ha experimentado una notable mejora, luciendo más estilizada y embellecida, lamentablemente la misma suerte no la corre la ciudad que administra, y que tendrá el honor de ser la sede inaugural de la justa mundialista que inicia el próximo 11 de junio.

Este hecho se convirtió en el punto de fricción más reciente entre la Presidenta y la Jefa de Gobierno. La mandataria capitalina fue severamente cuestionada y reprendida por la doctora Sheinbaum, después de que el pasado 31 de marzo, el presidente de la FIFA expresara abiertamente su preocupación por el estado de preparación de la Ciudad de México para albergar la Copa del Mundo.

Cuestionó la falta de obras de mejoramiento y de movilidad en las inmediaciones del Estadio Azteca, escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Al recibir el informe del máximo dirigente del fútbol mundial, que detallaba la carencia de obras de mejora urbana, accesos y movilidad alrededor del Estadio Azteca, la Presidenta, tras interrogar duramente y llamar al orden a la Jefa de Gobierno, instruyó que a cada secretario o funcionario de la Ciudad de México responsable de alguna tarea relacionada con el Mundial, se le asignara un secretario federal, del equipo presidencial, con la encomienda de supervisar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

La Jefa de Gobierno, por su parte, no ha facilitado la situación en lo referente al Mundial. Si bien ha capitalizado políticamente el evento, anunciando mascotas y organizando los llamados Fan Zones para aquellos que no puedan costear las entradas de la FIFA, aún no ha completado todas las obras, remodelaciones y acciones requeridas para asegurar una movilidad adecuada de los asistentes a los partidos. A esto se suma la falta de ejecución, o incluso el inicio, de proyectos de remozamiento y mejora urbana.

Sin embargo, a raíz de la intervención presidencial, se han establecido plazos perentorios para que la Jefa de Gobierno y su gabinete concluyan las obras y compromisos pendientes, que se solicitaron desde 2024 como requisito indispensable para que la Ciudad de México sea declarada completamente lista para recibir a los millones de aficionados que llegarán a la capital mexicana a partir de los primeros días de junio para este evento internacional.

Paradójicamente, según fuentes del Palacio Nacional, la queja del presidente de la FIFA se limitó a 'obras faltantes y trabajos incompletos' en la Ciudad de México, mientras que los avances en Guadalajara y Monterrey fueron considerados 'en proceso y a tiempo'.

Esta disparidad ha evidenciado los retrasos y cuestionamientos a la gestión de la administración capitalina, que no ha cumplido con las expectativas del organismo rector del fútbol.

La relación entre la Presidenta Sheinbaum y la Jefa de Gobierno Brugada ha sido tensa desde que Clara Brugada fue designada como candidata por motivos de género en 2024, desplazando al candidato de la Presidenta, quien lideraba las encuestas. A pesar de los elogios públicos mutuos, es un secreto a voces entre los militantes de Morena que la relación no es cordial.

Desde el Palacio Nacional se percibe que Clara Brugada y su equipo están más enfocados en las aspiraciones presidenciales para 2030 que en la resolución de los problemas urgentes de la capital. Resta por ver si el severo regaño presidencial servirá para acelerar las acciones y trabajos en la Ciudad de México de cara al Mundial y si lograrán satisfacer al exigente Comité de la FIFA.

A pesar del discurso oficial, el organismo mantiene presiones sobre las autoridades mexicanas para garantizar la adecuada realización del evento, considerando no solo aspectos logísticos, sino también la seguridad ante riesgos antiterroristas y otras amenazas.

El calendario avanza inexorablemente, y el trabajo de las autoridades mexicanas sigue bajo escrutinio y validación de la FIFA, que insiste en que no se deje nada al azar y se cumplan todos los compromisos adquiridos por el país al ser seleccionado como sede por tercera vez. En este contexto, la Ciudad de México y su aeropuerto internacional, aún en reconstrucción, parecen ser los puntos más rezagados ante la inminente llegada del 11 de junio





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