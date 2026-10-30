CDMX Establece Récord Guinness con Catrina de 33 Metros en el Zócalo

La Ciudad de México obtiene un nuevo Récord Guinness por la construcción de una catrina monumental de más de 33 metros de altura en el Zócalo, como parte de la ofrenda del Día de Muertos. La pieza, inaugurada por la jefa de Gobierno, simboliza la tradición de recordar a los difuntos y es parte de las actividades culturales y de memoria que se llevan a cabo en la capital mexicana.

La Ciudad de México alcanzó un nuevo Récord Guinness con la construcción de una catrina monumental de más de 33 metros de altura, instalada en la Plaza de la Constitución ( Zócalo) como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

La pieza, que supera en tamaño a la fachada de la catedral metropolitana, es un homenaje a la tradición mexicana de recordar a los difuntos y fue inaugurada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó el significado histórico y artístico de este símbolo. La instalación forma parte de un conjunto de eventos que incluye un desfile y un sendero de cempasúchil, invitando a los ciudadanos a participar en estas festividades culturales.