CDMX impulsa Ley de Cultura Cívica y Edomex eleva penas por drones

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX busca prevenir y garantizar justicia, mientras el Edomex eleva hasta 13 años de prisión las penas por usar drones contra la seguridad.

La consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, aseguró que la iniciativa de la Ley de Cultura Cívica enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino hace dos semanas será el mejor instrumento para que en el territorio se haga justicia. La funcionaria presentó la propuesta durante su comparecencia ante diputados locales, donde explicó que el objetivo central es prevenir antes que castigar.

Debate sobre la Ley de Cultura Cívica

Cruzvillegas afirmó que la iniciativa tiene un enfoque preventivo, pues consideró que no es necesario llegar a un mecanismo punitivo para acceder a la justicia, aunque precisó que no se cierra la posibilidad de castigar. La comparecencia se realizó ante el Congreso de la Ciudad de México, donde los legisladores locales revisan el contenido de la propuesta enviada por Brugada.

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Ante ello, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, planteó la necesidad de conocer a fondo la infraestructura con la que cuenta el área de justicia cívica en la CDMX. El legislador pidió explicar cómo se garantizará una atención ágil y cómo se evitará caer en la burocracia que, según señaló, sucede en los Ministerios Públicos.

La discusión sobre la Ley de Cultura Cívica ocurre en un contexto en el que la capital busca fortalecer los mecanismos de convivencia y resolución de conflictos. La iniciativa de Clara Brugada deberá ser analizada y votada por los diputados del Congreso capitalino antes de entrar en vigor.

Sorteo de Vivienda para el Bienestar

En Cuautitlán Izcalli, más de 2 mil 400 personas se registraron en el programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa el gobierno federal, y por el que este viernes se realizó un sorteo. Personal de la Comisión Nacional de Vivienda explicó a quienes salieron en la tómbola que avanzaron a la siguiente fase.

Esa etapa consta de presentar una constancia de no propiedad, pues parte de los requisitos del programa es que los beneficiarios no tengan un crédito de vivienda. En ese municipio mexiquense se van a construir 600 casas en un terreno que ya fue donado por el gobierno de Cuautitlán Izcalli, encabezado por el morenista Daniel Serrano Palacios.

El programa federal de vivienda busca atender la demanda habitacional en municipios con alta densidad poblacional. El sorteo de este viernes forma parte de los mecanismos de selección para asignar los apoyos entre las personas registradas.

Edomex eleva penas por uso de drones

El Congreso del Estado de México aprobó aumentar las penas contra quien atente contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales. La reforma también sanciona los ataques contra la seguridad de servidores públicos y particulares cuando se utilicen drones, dispositivos de geolocalización o sistemas de videovigilancia.

El dictamen, impulsado por la diputada de Morena María del Carmen de la Rosa Mendoza, reforma el Código Penal estatal para elevar hasta 13 años y cuatro meses de prisión la pena para quienes cometan dicho delito. La aprobación se dio en el Congreso mexiquense como parte de los esfuerzos por proteger a las instituciones y a los servidores públicos.

Con esta reforma, el Estado de México actualiza su marco penal para contemplar el uso de tecnologías como drones y sistemas de vigilancia en actos que afecten la seguridad. La medida busca disuadir estas conductas mediante sanciones más severas.