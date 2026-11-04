CDMX incrementará beca de transporte 2027 a 200,000 estudiantes

La jefa de Gobierno Clara Brugada anuncia revisión del monto de 1,500 pesos para 2027. Conoce los requisitos de la Sectei y el impacto en la comunidad universitaria de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el monto económico de la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más experimentará un incremento significativo a partir del próximo año. Este ajuste financiero está diseñado para potenciar el apoyo a la comunidad estudiantil de la capital mexicana, aunque la cifra exacta dependerá de la aprobación del Presupuesto 2027. Actualmente, el programa beneficia a 200,000 estudiantes de universidades públicas con un apoyo mensual de 1,500 pesos.

Monto y aprobación del presupuesto 2027

Brugada declaró durante su conferencia de prensa que el incremento en la beca será definido formalmente una vez que se apruebe el Presupuesto 2027. La autoridad afirmó que se estará informando rumbo al presupuesto de qué cantidad se aumentará la beca para el próximo año, asegurando transparencia en el proceso de asignación de recursos. Este monto actual de 1,500 pesos se otorga cada dos meses y tiene como objetivo principal ayudar a los jóvenes con sus gastos de transporte público, libros y útiles escolares.

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Criterios de prioridad y requisitos de acceso

Existen solo dos condiciones fundamentales que deben cumplir los aspirantes para recibir este apoyo económico: residir en la Ciudad de México y estudiar en una universidad pública. Dentro del proceso de selección, se dará prioridad a quienes viven en colonias, barrios o pueblos con índices de desarrollo social muy bajo, bajo o medio. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) gestiona esta convocatoria para asegurar que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables.

Proceso de inscripción y documentación requerida

La convocatoria para inscribirse a la Beca Universitarias y Universitarios está abierta actualmente en la página web de la Sectei. Para realizar el trámite, es necesario llenar un cuestionario digital que solicita datos precisos del estudiante. Entre los documentos requeridos se incluyen la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como una identificación oficial vigente como el INE o pasaporte.

Además de la documentación personal, los aspirantes deben presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, el cual puede ser un recibo de servicios públicos o un contrato de arrendamiento. Asimismo, se exige un comprobante de inscripción al ciclo escolar vigente en modalidad presencial o mixta. Los equipos del Gobierno de la Ciudad de México también acudirán a las universidades para invitar a los jóvenes a registrarse, facilitando el acceso a la información.

Entrega de tarjeta y atención a dudas

Es importante destacar que inscribirse no garantiza de inmediato ser aceptado en el programa. Si el estudiante es aprobado, recibirá una carta en su domicilio donde se le indicará la fecha y hora para recoger la tarjeta en la que se realizará el depósito del apoyo. Para resolver dudas o solicitar asistencia técnica, los aspirantes pueden contactar a la Sectei a través del correo electrónico beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx o llamando al teléfono 55 5134 0770, utilizando las extensiones 1012, 1013 y 1528 para una atención personalizada y eficiente.