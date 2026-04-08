CDMX invierte en electromovilidad para el Mundial 2026: Ampliación de transporte público y mejoras en infraestructura

La Ciudad de México acelera proyectos de movilidad con una inversión de más de 5 mil millones de pesos, preparándose para la Copa Mundial de Futbol 2026. Las obras incluyen la expansión de la red de Metrobús, modernización del Tren Ligero, nuevas líneas de trolebús y mejoras significativas en el Metro, beneficiando a cientos de miles de usuarios.

Con una inversión significativa de 5 mil 183 millones de pesos, la Ciudad de México está acelerando sus proyectos de movilidad y electromovilidad en preparación para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Estas obras, que se espera estén operativas entre abril y los primeros días de mayo, abarcan una amplia gama de mejoras e innovaciones en el sistema de transporte público, con el objetivo de satisfacer tanto la demanda extraordinaria que generará el evento deportivo internacional como las necesidades estructurales de transporte de la población local. La iniciativa, liderada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y diversos titulares de organismos de transporte, representa un esfuerzo integral para modernizar y ampliar la red de transporte de la capital. El financiamiento incluye una aportación federal de mil 500 millones de pesos destinada específicamente al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que subraya la importancia de esta inversión en la infraestructura clave de la ciudad. El impacto estimado de estas obras es significativo, con la creación de casi 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada, incluyendo rutas eléctricas, mantenimiento del Metro y ciclovías, beneficiando a casi medio millón de personas usuarias adicionales al día. Las intervenciones abarcan la expansión de servicios eléctricos, la modernización del Tren Ligero, la implementación de nuevas líneas de trolebús y Metrobús, y mejoras en las instalaciones existentes como Centros de Transferencia Modal.\El proyecto más destacado es la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con Paseo de la Reforma a través del Centro Histórico. Esta ruta, que comenzó a operar el 30 de enero, abarca 29 kilómetros y cuenta con 19 unidades eléctricas. La Línea 4, que ya transporta un promedio de 120 mil personas diarias, verá un incremento de hasta 3 mil lugares adicionales con la nueva ruta. Paralelamente, se están llevando a cabo trabajos de modernización en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, así como en la terminal San Lázaro, con el objetivo de facilitar la conexión con otros sistemas de transporte y mejorar la orientación de los visitantes. Las obras en San Lázaro buscan fortalecer la conexión con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), consolidando este punto como un nodo de transferencia clave para la nueva ruta eléctrica. En el sur de la ciudad, el Tren Ligero, ahora conocido como Ruta del Ajolote, está experimentando una transformación importante. Se construyó una nueva terminal en Taxqueña, con una inversión de 150 millones de pesos, que permitirá la operación de trenes acoplados y reducir los tiempos de traslado hasta en un 30% gracias a sus tres andenes diseñados para ascensos y descensos simultáneos. Además, se están modernizando siete estaciones en el tramo Estadio Azteca–Xochimilco, con mejoras en techumbre, arquitectura, señalización y guías podotáctiles, por un monto de 50 millones de pesos. La accesibilidad universal es una prioridad, y se están instalando equipos salvaescaleras en nueve estaciones. El sistema se refuerza con 17 nuevos trenes ligeros, adquiridos con una inversión cercana a mil 400 millones de pesos, que cuentan con sistemas de videovigilancia y espacios reservados para personas con discapacidad y adultos mayores. Se espera que esta nueva flota atienda hasta 200 mil usuarios diarios. Para optimizar el funcionamiento del Tren Ligero, se está implementando un sistema de regulación ferroviaria con una inversión cercana a 800 millones de pesos, que incluye un nuevo puesto central de control, mejoras en la señalización, comunicación con operadores y barreras automáticas en los cruces.\Además de estas mejoras, se están desarrollando importantes proyectos en trolebuses, RTP (Red de Transporte de Pasajeros) y la Línea 2 del Metro. La Línea 14 de trolebús, que conectará Huipulco con Universidad, tendrá una longitud de 13.2 kilómetros y contará con 19 unidades. Este proyecto implica la colaboración con concesionarios de la Ruta 95 para su integración al nuevo esquema eléctrico. Se anunció también la operación de la Línea Cero Chapulín, que conectará Chapultepec con Universidad, y nuevos servicios de RTP con autobuses eléctricos en el Centro Histórico. El mantenimiento mayor en la Línea 2 del Metro, con una inversión de mil 500 millones de pesos, abarca la rehabilitación de trenes, sistemas de frenos, puertas, iluminación, vías, durmientes, rieles, señalización, ventilación y torniquetes. Se instalarán 800 cámaras de videovigilancia y se reforzará la atención a los usuarios, buscando mejorar la seguridad y la experiencia de viaje de los pasajeros. Todas estas acciones, que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, reflejan el compromiso de la Ciudad de México por fortalecer su infraestructura de transporte público y ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y accesible a todos sus habitantes y visitantes





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