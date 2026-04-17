CDMX Lanza Pacto Multisectorial Contra la Extorsión para Fortalecer Seguridad y Corresponsabilidad Social

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Pacto contra la Extorsión, un ambicioso acuerdo que une a diversos sectores de la sociedad para combatir uno de los delitos más perjudiciales para los capitalinos. El pacto incluye reformas legales, creación de gabinetes especializados, mejora en la atención a víctimas y fortalecimiento de canales de denuncia anónima, buscando una estrategia integral y coordinada a nivel metropolitano.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha liderado la instauración del Pacto contra la Extorsión , una iniciativa de gran envergadura que congregará a un amplio espectro de la sociedad. Este acuerdo busca sumar esfuerzos del gobierno, el poder judicial, el sector legislativo, el mundo empresarial, la academia, las instituciones religiosas, el comercio popular y la sociedad civil organizada. El objetivo primordial es prevenir, combatir y desmantelar de manera efectiva uno de los delitos que más impacta negativamente la vida diaria de los habitantes de la capital.

Durante el evento de presentación, la mandataria capitalina enfatizó que este Pacto representa el amanecer de una nueva era en la política de seguridad de la ciudad. Dicha nueva etapa se fundamenta en la premisa de la corresponsabilidad social y en la optimización de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Entre las medidas concretas que se desprenden de este acuerdo, destacan la inminente remisión de un paquete de reformas legislativas al Congreso local. Estas reformas tienen como propósito principal fortalecer el marco jurídico existente, intensificar la persecución penal contra quienes cometen el delito y tipificar como grave nuevas figuras delictivas, como el llamado hostigamiento coercitivo, que no es más que la tentativa de extorsión. Paralelamente, se contempla la creación de un Gabinete Especializado dedicado exclusivamente a la lucha contra la extorsión, así como la edificación de un Centro de Atención Inmediata diseñado para ofrecer respuesta rápida a las víctimas.

Adicionalmente, se implementará la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios para obstaculizar las comunicaciones delictivas. Un componente crucial del pacto es la promesa de brindar protección integral a las víctimas y testigos, asegurando su acompañamiento jurídico y psicológico, y garantizando la aplicación de medidas de seguridad que sean verdaderamente efectivas. Asimismo, se pondrá un énfasis especial en el fortalecimiento de los canales de denuncia, tanto los anónimos como los que requieren identificación inmediata, con el fin de alentar a más ciudadanos a reportar estos ilícitos.

Los resultados iniciales que se han obtenido en la lucha contra la extorsión son sumamente alentadores y sugieren que la estrategia implementada está comenzando a dar frutos tangibles. Durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y marzo de 2026, se logró la detención de 335 personas que estaban involucradas en delitos de extorsión o en intentos de cometerlos. Esta cifra representa un incremento verdaderamente significativo del 170% si se compara con los datos registrados en el año 2019, y un aumento del 45% en relación con periodos más recientes. De manera paralela, el número de órdenes de aprehensión emitidas ha experimentado un crecimiento del 170% desde 2019, lo que evidencia una mayor actividad judicial en la persecución de este delito.

Un dato particularmente revelador es que el 87.5% de los reportes recibidos por el C5, el centro de atención de emergencias de la ciudad, corresponden a tentativas de extorsión. Esto significa que, en casi nueve de cada diez intentos, el delito no llega a consumarse, un indicador positivo de la efectividad de las medidas preventivas y de respuesta. En lo que respecta a la extorsión consumada, marzo de 2026 registró una notable disminución del 29.2% en comparación con agosto de 2025, lo cual subraya una tendencia a la baja en este delito.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló la estructura de la estrategia, la cual se asienta firmemente en cuatro pilares fundamentales: el fortalecimiento del marco normativo para endurecer las penas y mejorar la tipificación de los delitos; la promoción activa de la denuncia ciudadana para romper el ciclo del miedo y la impunidad; el incremento de las capacidades institucionales para responder de manera más eficaz; y una sólida coordinación interinstitucional que evite la fragmentación de esfuerzos. Este Pacto, en su concepción local, representa un paso adelante de suma importancia y absoluta necesidad para la ciudad.

La iniciativa de romper el silencio, fomentar la construcción de inteligencia social a partir de la información que aporta la ciudadanía, ofrecer una protección real y tangible a quienes se atreven a denunciar, y endurecer las penas para los delincuentes, son acciones que marchan decididamente en la dirección correcta. La participación activa de la sociedad civil, el sector comercial y las instituciones académicas no solo fortalece la estrategia general, sino que también contribuye significativamente a la generación de confianza entre la población y las autoridades. La inclusión de estos sectores es vital para construir un frente común robusto y cohesionado contra este flagelo.

Sin embargo, es fundamental reconocer que el problema de la extorsión trasciende las froncones administrativas de la Ciudad de México. Las redes delictivas operan con una notable facilidad y movilidad a través del Valle de México, trasladándose sin mayores inconvenientes entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Muchas de las llamadas o extorsiones virtuales, que tanto temor infunden en la población, tienen su origen en los centros penitenciarios de entidades vecinas o son ejecutadas en territorios que se extienden más allá de los límites de la capital. Por esta razón, es imperativo que el esfuerzo que ahora se inicia a nivel local sirva como un catalizador para la creación de un plan metropolitano integral y verdaderamente efectivo contra la extorsión.

La urgencia de la situación demanda que Clara Brugada impulse de manera inmediata la conformación de una mesa de coordinación estratégica. Esta mesa debería convocar a los gobernadores del Estado de México, Hidalgo y Morelos, así como a los representantes de las alcaldías conurbadas y a las instancias federales pertinentes. El objetivo de esta coordinación sería establecer mecanismos para compartir inteligencia de manera fluida, homologar los protocolos de denuncia para garantizar una respuesta uniforme y eficiente en toda la región, alinear las estrategias tecnológicas (incluyendo la implementación de inhibidores de señal y la mejora de los centros de atención) y llevar a cabo operativos conjuntos que permitan cerrar los vacíos legales y territoriales que las bandas criminales explotan actualmente.

La implementación de un enfoque aislado en la Ciudad de México, sin una estrategia metropolitana coordinada, corre el riesgo latente de simplemente desplazar el problema hacia los municipios vecinos, sin lograr una solución de fondo y sostenible. La Ciudad de México ha enviado una señal inequívoca de voluntad política y de una determinación de cero tolerancia hacia la extorsión. Ahora, el siguiente paso lógico y necesario es transformar este Pacto local en una auténtica alianza metropolitana que pueda ofrecer una protección efectiva a millones de familias que comparten una misma realidad urbana.

La verdadera prueba de fuego para este esfuerzo no residirá únicamente en la cantidad de detenciones efectuadas o en las reformas legislativas que se aprueben. Su éxito se medirá por la capacidad de mantener una coordinación intergubernamental sostenida en el tiempo, y, sobre todo, por la entrega de resultados tangibles y medibles: una reducción perceptible del miedo entre la ciudadanía, un aumento en el número de denuncias exitosas y, en última instancia, una ciudad y una región donde la extorsión deje de ser una amenaza constante y perturbadora en la vida cotidiana. La Jefa de Gobierno ha lanzado una convocatoria audaz para romper el silencio y para fomentar la construcción de comunidad y unidad. Si esta convocatoria logra extenderse más allá de los límites geográficos de la capital y se traduce en acciones conjuntas y coordinadas con los gobiernos de los estados y municipios vecinos, el Pacto contra la Extorsión podría convertirse en un modelo a seguir a nivel nacional, demostrando cómo enfrentar, con inteligencia, unidad y determinación, uno de los delitos más nocivos y corrosivos que azotan al México contemporáneo. La capital ha dado el primer paso crucial, ahora es el momento de dar el salto metropolitano que garantice la seguridad de toda la región





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