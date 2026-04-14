CDMX Ofrece Descuentos de Hasta el 90% en Multas de Tránsito No Graves

El Gobierno de la Ciudad de México anuncia un programa de regularización fiscal que permite a los conductores con multas pendientes reducir significativamente el monto a pagar. Los descuentos de hasta el 90% aplican a infracciones no graves y la fecha límite para aprovechar esta oportunidad es el 30 de abril de 2026.

Los conductores con multas de tránsito pendientes en la Ciudad de México tienen una excelente oportunidad para regularizar su situación financiera. El gobierno local, a través del programa de regularización fiscal para el año 2026, ofrece descuentos significativos en el pago de infracciones no graves, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones administrativas vehiculares. Este programa, operado por la Secretaría de Administración y Finanzas , es parte de los estímulos fiscales incluidos en el Paquete Económico 2026 y está diseñado para beneficiar a aquellos conductores que acumulan adeudos por multas de tránsito registradas en años anteriores y que aún no han sido liquidadas. Los interesados pueden acceder a descuentos de hasta el 90% en el monto de la sanción, lo que representa un alivio financiero considerable. Es crucial recordar que este beneficio solo está disponible durante un período limitado, con fecha límite establecida el 30 de abril de 2026, según la información más reciente de las autoridades.

El programa de regularización fiscal implementado por el gobierno de la CDMX busca simplificar y alentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el uso de vehículos en la ciudad. Este esquema permite reducir sustancialmente el monto a pagar por infracciones no graves, eliminando la carga de actualizaciones y recargos asociados a la deuda. Para aprovechar este beneficio, los conductores deben realizar el pago de la multa antes de la fecha límite establecida, a través de los sistemas digitales del Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo principal del programa es doble: por un lado, facilitar que los contribuyentes regularicen su situación fiscal, especialmente antes de realizar trámites vehiculares obligatorios como la verificación o la renovación de documentos; y por otro lado, fortalecer la recaudación de contribuciones y sanciones administrativas, lo que contribuye al financiamiento de los servicios públicos y la infraestructura de la ciudad. Las autoridades financieras han destacado que el programa tiene como finalidad promover la cultura contributiva entre los ciudadanos y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

Es importante tener en cuenta que no todas las multas de tránsito son elegibles para este programa de descuento. Las infracciones consideradas graves, como aquellas relacionadas con hechos que provoquen lesiones, el uso indebido de carriles confinados o conductas vinculadas con delitos, están excluidas del beneficio. El descuento del 90% se aplica únicamente a las multas clasificadas como no graves, lo que representa una oportunidad valiosa para los conductores que han acumulado este tipo de infracciones. Además del descuento en la multa principal, el programa también elimina la aplicación de actualizaciones y recargos, lo que reduce aún más la cantidad total a pagar. La iniciativa del gobierno de la Ciudad de México refleja un esfuerzo por simplificar el proceso de pago de multas, fomentar la transparencia y mejorar la relación entre los ciudadanos y la administración pública, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura de responsabilidad vial. Se recomienda a los conductores verificar el estatus de sus multas a través de los canales oficiales del gobierno y aprovechar esta oportunidad antes de que expire el plazo establecido.





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