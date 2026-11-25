La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anuncia el modelo Alas Colibrí para la reinserción social y una inversión de 400 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el modelo penitenciario Alas Colibrí, una estrategia integral para la reinserción social que transforma la gestión de los centros de reclusión bajo un enfoque de derechos humanos. Esta nueva directriz busca cambiar el paradigma carcelario al priorizar la educación, el trabajo digno y el acompañamiento psicológico para las más de 27 mil personas privadas de la libertad en la capital.

Eje de derechos y transformación penitenciaria

Clara Brugada Molina explicó que el modelo Alas Colibrí se implementará mediante un esquema operativo conocido como los 6D's, diseñado para garantizar oportunidades concretas dentro de los espacios de encierro. Los seis pilares fundamentales que estructuran esta iniciativa son la dignidad, la seguridad y el bienestar; el desarrollo educativo; la generación de trabajo digno; el derecho a la salud; la defensa y el acceso a la justicia; y las definiciones para transformar los proyectos de vida de los internos.

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La estrategia no solo se limita al interior de los centros, sino que incluye un programa de acompañamiento permanente para quienes recuperen su libertad. Este soporte post-carcereal contempla acceso a empleo, apoyo para el emprendimiento, gestión de vivienda, atención médica continua y servicio de salud mental, con el objetivo explícito de reducir las tasas de reincidencia delictiva y fortalecer la seguridad pública.

Inversión de 400 millones para infraestructura

En el ámbito de la infraestructura, la administración capitalina confirmó una inversión adicional de 400 millones de pesos para el año 2027, destinada exclusivamente a la rehabilitación de los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Estos recursos se suman a los 200 millones de pesos que ya fueron ejercidos durante el presente periodo en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Las obras de remodelación previstas incluyen mejoras sustanciales en las instalaciones hidrosanitarias, renovación de celdas, actualización de baños, habilitación de áreas deportivas y espacios culturales. Además, se incorporarán consultorios médicos modernos y se ejecutarán acciones de protección civil para dignificar las condiciones de vida en los centros de reclusión, asegurando que las instalaciones cumplan con estándares adecuados.

Educación universitaria y empleo en el encierro

El Gobierno capitalino ha iniciado la convocatoria a universidades públicas para ofrecer licenciaturas de manera gratuita dentro de los centros penitenciarios, reforzando simultáneamente la educación básica y media superior. Se prevé la certificación de competencias laborales y la firma de convenios estratégicos con empresas e industrias para crear programas de capacitación que faciliten la incorporación inmediata al mercado laboral.

Para garantizar el éxito educativo, se integrará un equipo especializado de educadores y talleristas que promoverán procesos de sensibilización, prevención de la violencia y fomento de nuevas formas de convivencia. Esta iniciativa busca que las personas privadas de la libertad desarrollen habilidades tangibles que les permitan reconstruir sus proyectos de vida al término de sus sentencias.

Restructuración del Instituto de Reinserción

Clara Brugada Molina anunció que el Instituto de Reinserción Social será transformado en una oficina adscrita directamente a la Jefatura de Gobierno, liderada por Ángela Guerrero Alcántara. Esta nueva instancia tendrá la responsabilidad de coordinar las políticas de reinserción con todas las dependencias del Gobierno capitalino y contará con oficinas permanentes instaladas dentro de cada centro penitenciario.

Ángela Guerrero Alcántara supervisará la asesoría y el seguimiento individualizado para las personas privadas de la libertad, asegurando la aplicación efectiva de las nuevas medidas. Esta reestructuración administrativa busca agilitar los procesos y garantizar que la reinserción sea una prioridad transversal en la gestión pública.

Preliberación de 20 mujeres por el 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mandataria instruyó la preliberación de 20 mujeres privadas de la libertad. Esta decisión se coordinó con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos local para aplicar medidas de clemencia.

La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que esta medida forma parte de un programa permanente de preliberaciones que se fortalecerá junto con la Defensoría Pública. A través del programa Ponciano Arriaga, se ampliará el acceso a la justicia para las mujeres, reconociendo la situación vulnerable de este grupo poblacional dentro del sistema de justicia.